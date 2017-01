Ya tenemos fecha para descargar Super Mario Run en nuestros teléfonos móviles con Android. Hasta ahora no teníamos ni idea de cuándo sería exactamente. Algunos medios ingleses habían incluso especulado que Nintendo pasaría a centrarse en otros juegos para sistemas operativos móviles, por lo que nunca llegaría a estar disponible para el sistema operativo de la gran G. Información totalmente falsa pues hoy la marca de videojuegos ha confirmado que su juego estrella de 2017 estará disponible en marzo. En iOS, por suerte para los usuarios de Apple, el juego sí que está disponible desde el 15 de diciembre del 2016.

Por el momento podemos activar el registro previo de Super Mario Run para que nos notifiquen cuando esté disponible. Cualquiera que tenga un teléfono con Android podrá hacerlo. Tanto el pre registro como la descarga (cuando esté disponible) se puede hacer de forma totalmente gratuita.

Podremos jugar a Super Mario Run en marzo

Marzo es la fecha que ha establecido Nintendo en el calendario. Son dos meses los que nos separan de poder jugar a los niveles gratuitos (y por supuesto también a los niveles de pago) del juego de la nipona. De momento tendremos que conformarnos con las alternativas que podamos encontrar. El anuncio ha sido mediante un tuit en la cuenta oficial de la marca.

Tuit de Nintendo anunciando la fecha de descarga de Super Mario Run para Android

Este juego no ha batido récords en las estadísticas de la multinacional, pero sí que ha activado a Nintendo en su vuelta al desarrollo de videojuegos. Pokémon GO, en cambio, sí que sigue rompiendo todos los esquemas, pero no solo dentro de la compañía, sino a nivel mundial, y es que ha generado más de 800 millones de dólares en tan solo 110 días.

Super Mario Run, en cambio, no ha tenido la misma suerte, en parte provocado porque aún no ha hecho debut en Android y por otra parte porque tiene un precio de 9,99 euros, algo que los usuarios de juegos casuales para dispositivos móviles no están acostumbrados, por lo que se cree que el juego solamente ha tenido un 3% de conversión, cifras que por cierto Apple ha desechado, pero que sí sirven para orientarnos.

¿Está Nintendo desarrollando nuevos juegos?

Fire Emblem Heroes para dispositivos móviles

Hoy mismo Nintendo ha anunciado también Fire Emblem Heroes, un juego que traerá la famosa saga de estrategia y rol para dispositivos móviles. En Android estará disponible el dos de febrero mientras que en iOS aún no hay fecha de salida, aunque aseguran que será pronto (esperemos que pronto no sea el "pronto" que usaron con Super Mario Run para Android en diciembre, pues entonces serían cuatro meses).

Puede que el SMR se esté retrasando tanto en Android porque se estén centrando en otros juegos, y es que como os decimos en iOS ha tenido mucho éxito, pero el beneficio no ha sido para nada como esperaban. El día exacto que podremos descargar el juego no lo conocemos, pero presumiblemente será a mediados de mes, como en iOS, aunque lo más probable es que no hayan indicado un día exacto por si surge algún retraso y deben retrasar la fecha.