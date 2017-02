La verificación en dos pasos es algo muy usado en la informática desde hace mucho tiempo. La función principal es aumentar la seguridad, de modo que ningún tercero podría acceder a nuestra cuenta y por lo tanto a nuestros contactos y conversaciones. En WhatsApp llevaban tanteándolo desde noviembre de 2016, pero aún no había sido añadido de forma oficial. Ahora por fin podemos probar esta función sin ser usuario beta. Otras aplicaciones de mensajería instantánea, como Telegram, ya habían incluido esta opción.

Para explicar a fondo qué es la verificación en dos pasos primero tendremos que explicar cómo funciona el método de autentificación actual de WhatsApp. Ahora, si has usado la aplicación actualmente, tendrás que recibir un mensaje SMS para poder configurarla por primera vez.

Con la verificación en dos pasos, para instalar la app en un dispositivo nuevo necesitaremos tanto ese SMS como una contraseña que nosotros hayamos establecido previamente. Esto es si lo hemos configurado, por lo que nosotros somos los que elegimos. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando nos roban el teléfono o lo perdemos: cualquiera podría ser capaz de recibir el mensaje y por lo tanto tendría acceso completo a nuestro WhatsApp con todo lo que ello conlleva.

Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp



Hacerlo es muy fácil y todos los usuarios deberían tenerlo activado. Eso sí, acordaos de la contraseña pues de lo contrario no podréis acceder a la cuenta (en este caso te llegará una nueva clave a tu correo electrónico). El código debe ser obligatoriamente de seis dígitos y tiene que estar únicamente compuesto por números. Una vez lo hayamos configurado podremos desactivarlo, cambiar el código o incluso cambiar el correo electrónico de recuperación.

Proceso de activación de la verificación en dos pasos de WhatsApp

Debo advertir que aún con la verificación en dos pasos seguiremos estando expuestos, o al menos en parte. Y es que si nos roban el teléfono o lo perdemos y no tenemos PIN en él, la persona que lo tenga en su poder podrá desactivar este tipo de autentificación o cambiar el código y contraseña. Lo cierto es que esta nueva función tan solo nos da una sensación de seguridad, pero falsa, pues como vemos podemos seguir saltándonosla.

Pasos a seguir para activarlo

Paso 1. Abrimos WhatsApp y pulsamos sobre los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha. Paso 2. Ahora entramos en Ajustes y luego en Cuenta. Paso 3. Veremos un apartado que se llama Verificación en dos pasos, entramos en él. Paso 4. Se abrirá un botón y tendremos que pulsar sobre el botón de Activar. Paso 5. Establecemos el código de dos dígitos, lo confirmamos, ponemos el correo electrónico, lo confirmamos y ya tendremos la opción activada.

Desde esa misma ventana podremos tanto desactivar la función como cambiar el PIN como cambiar el correo. Como os avanzábamos antes ni siquiera nos pedirán el propio código antes de realizar cualquier cambio. Como vemos aún queda mucho por mejorar pero al menos hemos avanzado algo en cuanto a seguridad. Y es que esto junto con el cifrado de chats hace de WhatsApp una aplicación más apetecible.

Igual que en cualquier otro servicio, si os llega algún correo con un código de desactivación no lo pulséis, pues se trata de alguien que está intentando acceder a nuestra cuenta. Os recomiendo que en tal caso simplemente lo borréis y no le deis mayor importancia, pero sobre todo no pulséis en el enlace.