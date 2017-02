Hace un par de días me sorprendí (bueno, realmente no) cuando se conoció que WhatsApp iba a notificar cada vez que alguno de nuestros contactos cambiase de estado. No es un rumor, sino una actualización real que aún no ha llegado. Ahora todo cobra sentido: WhatsApp quiere dejar de ser una app de mensajería instantánea para comenzar a ser una red social. Muy probablemente esta decisión esté tomada por la dirección de Facebook y no de la propia WA (os recuerdo que Facebook compró WhatsApp), pues esta última siempre se ha enfocado en ser puramente una aplicación de mensajería instantánea.

Desde que la red social de Zuckerberg toma decisiones en WhastApp, ha cambiado mucho. Es cierto que han introducido muchas mejoras como las llamadas de voz, y sobre todo las de vídeo, pero muchas otras funciones añadidas o que van a ser añadidas son inútiles (por suerte no todas han llegado, como el homólogo a Snapchat que se rumoreó que incorporarían).

Yo no uso WhatsApp, apenas, y esta nueva decisión podrá hacer que me distancia aún más. Es una aplicación que yo personalmente uso para comunicarme con personas que no tienen otras aplicaciones de mensajería instantánea (Telegram, sobre todo).

WhatsApp será una red social y no una app de mensajería

Es cierto que la aplicación ya tiene un perfil, pero es muy poco elaborado: consta de un estado, una foto de perfil, y un apodo. Con esta nueva actualización tendríamos un muro como el que tenemos en Facebook acompañado de su correspondiente feed. No se sabe aún muy bien cómo será, pero se presupone que al lado del nombre de la persona habrá un icono que indica si han habido cambios o no en su perfil.

Por ahora no se sabe si podrán habilitarse notificaciones para que nos avisen cada vez que hay un cambio en el perfil de alguien (de momento sí que está confirmado para los cambios de estado como bien antes os adelantaba, pero nada más). Por otro lado, tampoco es público aún si habrá un feed general donde podamos ver los cambios de todos y cada uno de nuestros contactos tal y como tenemos en Instagram o en Facebook.

Logo e icono de WhatsApp

Vídeos como imagen de perfil

Otra de las novedades que se incorporará en futuras versiones de WhatsApp es que se podrán establecer vídeos como imagen de perfil (realmente vídeos convertidos en GIFs). Esta función ya está actualmente funcionando en Facebook, aunque no mucha gente la conoce. Tan solo tenemos que subir el vídeo que queremos a la plataforma y elegirlo como vídeo de perfil. Automáticamente los demás verán ese vídeo convertido a GIF cada vez que vean nuestro perfil.

Esta otra función sí que resulta mucho más interesante, pues no afecta apenas al uso de la aplicación. No obstante, harán de WhatsApp, una aplicación que está muy optimizada, mucho más pesada, lo que dificultará su uso en smartphones con poco almacenamiento.

¿Cuándo lo tendremos?

La idea de los muros y perfiles extendidos estaría muy bien se tratase de una extensión, como lo es Messenger a Facebook, pero de tener que usarlos de forma obligatoria se convierte en un lastre, o al menos para muchos. Sí que es cierto, y todo hay que decirlo, muchos usuarios revisan de forma diaria (incluso más de una vez al día) los cambios en los perfiles de sus contactos, bien sea imagen o estado, al más puro estilo Facebook.

Sea bienvenida o no, tendremos la función en breve, aunque no sabemos cuándo. Actualmente se está probando y podría llegar en cualquier momento. Como lleva ocurriendo desde hace un tiempo con las nuevas funciones, tanto en WhatsApp como en el resto de apps importantes, no hace falta tener la última versión beta para probar esta función, sino que WhatsApp nos elegirá o no para probarla. Pero este paso aún no ha llegado, aún lo están testeando de forma privada.

Esto es porque tratan de hacer que las actualizaciones con cambios importantes lleguen de forma gradual a la gente para ir probándola, además de, por supuesto, para no saturar los servidores. YouTube 12.05, por ejemplo, ha incorporado sugerencias dentro de los propios vídeos y tan solo lo han recibido muy pocos usuarios, casi nadie. En este caso es para que en caso de que no le gusta a la gente, puedan retroceder en cualquier momento.