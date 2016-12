Una de las características más ansiadas por parte de toda la comunidad de usuarios de la industria móvil ya está aquí: los usuarios de iOS ya pueden hacer videollamadas en WhatsApp. Parece que tras su adquisición por parte de Facebook los responsables de la app de mensajería más usada del planeta son más proclives a escuchar a sus usuarios. No en vano, tras las llamadas era obvio que se iba a demandar algo así. Lo mismo ocurre con el cifrado entre puntos: la seguridad de la app fue algo sobre lo que se debatió mucho, y con esta función enfocada a la privacidad se corrige de forma más que suficiente.

Ahora bien, todavía queda un trecho hasta cubrir lo que otros como Telegram ya han conseguido -dicho de otra manera, incluir bots que aumentan la funcionalidad-, pero sin duda se trata de un gran salto hacia adelante.

La versión 2.16.16 para iOS ya incluirá esta característica por defecto, si bien y según se ha dejado caer en Twitter pronto los usuarios de Android también podrán disfrutar de esta función.

Video calls are officially enabled for iOS users.

WhatsApp is rolling out them now.

Be patient and enjoy!