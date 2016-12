Ser la aplicación de mensajería instantánea y chat más utilizada del mundo no es suficiente. Para WhatsApp tener más de mil millones de usuarios por todo el mundo no significa que su competencia, LINE y Telegram por ejemplo, no le preocupe. De hecho hemos visto como poco a poco ha ido incorporando funciones con los que hacía tiempo que estos ya contaban, desde el cliente de escritorio al encriptado de las comunicaciones. Pero, ¿son las apps para chatear las únicas en las que piensa la empresa? Parece ser que no a juzgar por la última de las novedades introducidas en su última actualización.

Snapchat sin ser una app de mensajería clásica centra las miradas de otras empresas. Sin ir más lejos Facebook, propietaria tanto de WhatsApp como de Instagram. Fue en la red social de fotografías donde implementó la función Stories y a continuación la función de compartir imágenes y vídeos que se autodestruyen. También lo hizo en Facebook Messenger con Messenger Day.

Pues bien, lejos de parar en Instagram le llega el turno a la app de mensajería con Status, una función para compartir imágenes con tus contactos a modo de Snapchat. Es decir, que podremos compartir una o varias imágenes (y en un futuro vídeos cortos) y publicarlos a modo de historias que los demás podrán ver para hacerse una idea de lo que estamos haciendo.

Estas novedades han aparecido publicadas en redes sociales a través de la cuenta WABetaInfo que avanza las novedades de la app de chat.

The name of the feature seems "WhatsApp Status", but you don't let that the name fool you.

You can upload photos, exactly like IG Stories.