¿Qué te vamos a contar sobre archivos PDF a estas alturas de la película? Seguramente uses este formato en tu día a día casi sin darte cuenta: cuando descargas un adjunto de un correo electrónico, cuando guardas tu tarjeta de embarque de Ryanair para imprimirlo en otro momento, cuando envías un informe a tu jefe… Desde su creación por parte de Adobe en 1993 se ha convertido en todo un estándar, sobre todo desde la llegada de Internet, ya que garantiza la conservación del formato y disposición original del documento, además de la integridad de la información que contiene.

PDF, todo un estándar desde 2008.

Y si Adobe fue el creador e impulsor de este Portable Document Format, también es el desarrollador del programa por excelencia para abrir, leer e imprimir documentos en este formato de extensión .pdf. Hablamos, claro está de Acrobat Reader, un software muy completo para visualizar y leer el contenido de documentos PDF desde una interfaz muy limpia y sencilla, provista de diferentes modos de lectura, y que está disponible para múltiples plataformas, incluyendo PC, macOS, Android y iPhone, e incluso como programa portable.

Hasta ahí, todo muy bien si sólo requerimos un visor de PDFs, pero, ¿y si necesitamos trabajar sobre estos documentos con acceso a muchas más herramientas? Entonces con la versión gratuita del Reader no nos basta y debemos recurrir a Adobe Acrobat Pro DC.

¿Qué es Adobe Acrobat Pro DC?

Pues como bien indica su nombre se trata de la herramienta profesional de Adobe para trabajar con archivos PDF con utilidades y funciones que van más allá de la simple lectura e impresión de documentos.

Software profesional para manejar archivos en formato PDF.

Una auténtica versión full del Acrobat de toda la vida. De hecho, si habéis usado la versión gratuita de este programa os habréis encontrado con multitud de funciones que requerían de un registro y un ID de Adobe. Y esas son básicamente las características de este Acrobat Professional en su versión de 2015 a las que ahora podrás acceder sin que el programa abra tu navegador cada dos por tres.

Genera, abre, lee e imprime documentos PDF.

Busca palabras o frases exactas dentro del documento.

Edita archivos PDF pudiendo modificar la fuente, borrar fragmentos de texto o párrafos enteros.

Convierte PDFs a otros formatos y exporta los contenidos a Word, Excel, PowerPoint o como fichero de imagen.

Selecciona varios documentos y combínalos para crear un único archivo.

Realiza comentarios sobre el texto y publícalos para que otros usuarios puedan leerlos.

Organiza las páginas que conforman el documento, alterando su orden, insertando hojas nuevas o eliminando algunas de ellas.

Posibilidad de enviar documentos PDF para que sean firmados digitalmente.

Rellena y firma formularios en PDF.

Protege tus documentos, restringiendo su edición y codificando el contenido con certificado o mediante contraseña.

Función de comparación de archivos PDF para identificar documentos duplicados.

Combina varios PDFs para crear un único documento.

Sincronización de documentos en la nube para continuar trabajando sobre ellos en otro dispositivo tal y como los dejaste.

¿Cómo instalar y activar Acrobat Pro?

La versión completa de este software es de pago, pero Adobe ofrece a todos los usuarios un período de prueba de 7 días para usar el programa gratis y para conocerlo un poco más de cerca antes de pagar los 15 euros al mes que vale su acceso ilimitado.

Instalar la aplicación para trabajar con PDF es inmediato. Desde la web oficial, accesible a través de nuestro botón de descarga, podrás hacerte con un instalador online del programa tras haber ingresado tu ID de Adobe (las mismas credenciales que introduces para descargarte Photoshop o cualquier otra herramienta de la suite Creative Cloud).

Tras haberse completado el proceso y vuelto a introducir tu usuario y contraseña (mira que son pesados estos de Adobe) por fin podrás empezar a disfrutar de las funciones y características descritas anteriormente. Si te satisfacen, podrás activar la versión completa desde el botón de Comprar ubicado en el círculo que no deja de recordarte cuántos días te quedan de prueba. ¿Te satisfacen pero no te va eso de pagar por usar un programa? Pues entonces puedes intentar crackearlo buscando un número de serial válido, pero no seremos nosotros quienes te contemos cómo hacerlo.