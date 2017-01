¿Alguna vez descargando software o entrando en alguna web has hecho click donde no debías y has visto como se instalaban molestas barras de herramientas que te avasallan con publicidad? Pues no te preocupes si te ves en esa situación porque puedes descargar AdwCleaner.

La solución contra el molesto adware

No es raro que al navegar por Internet o descargar programas, por despiste o desconocimiento, acabe instalándose en nuestro equipo software del tipo adware en distintas formas. Esto no hará más que mostrarnos publicidad y recopilar datos sobre nuestra actividad además de entorpecer el hasta ese momento buen funcionamiento de nuestro equipo. AdwCleaner es un programa portable (no necesita instalación alguna) y que permite buscar y eliminar de nuestro ordenador adware, programas potencialmente no deseados (los conocidos como PUP), barras de herramienta o hijackers.

Recomendado por el portal de referencia de seguridad informática en español InfoSpyware.

¿Cómo funciona y cuánto tarda?

La manera para hacerlo está al alcance de cualquiera ya que desde la interfaz del programa sólo habrá que pulsar en su botón de búsqueda para que escanee el equipo a fin de detectar este molesto software. Una vez localizados los elementos no deseados bastará con hacer click en su opción de supresión para eliminarlos de forma definitiva. El tiempo que tarde dependerá de los archivos que haya almacenados en el PC.

Características principales

Búsqueda de adware exhaustiva en todas sus posibles formas.

Eliminación definitiva del adware localizado.

Generación de informes en formato TXT.

Posibilidad de dejar fuera de la búsqueda todo lo vinculado a navegadores como Chrome, Opera, Firefox e Internet Explorer.

¿Cuál es mejor? ¿Alternativas a AdwCleaner?

Éste es un buen programa que puedes descargar desde aquí, sin necesidad de buscarlo por Mega. Muchas opiniones en la red lo avalan pero si quieres probar con otras programas alternativos Malwarebytes, Spybot o SUPERAntiSpyware pueden ayudarte a salir del paso.