La de Metroid es una exitosa serie de videojuegos de Nintendo muy popular en la NES, en la Game Boy y las demás videoconsolas de la compañía japonesa. Desde el primer título se han ido sucediendo diferentes entregas: Super Metroid, Fusion, Primer, Zero Mision, Prime Trilogy, Prime Federation Forde, Metroid II: Return of Samus… Y de este último título es precisamente AMR2 - Another Metroid 2 Remake la adaptación que aquí tenemos para PC.

Una gran versión para PC del clásico de NES y Super Nintendo.

Ya que Nintendo es poco dada a lanzar sus juegos para Windows hay programadores que a título particular lanzan sus remakes para que podamos disfrutar de ellos en el escritorio de un ordenador. En este controlaremos a su protagonista, Samus Aran, que debe explorar los túneles subterráneos del planeta SR388 para enfrentarse a los peligrosos Metroids. Para ello recorreremos escenarios que nos irán descubriendo poco a poco el mapa por el que nos tendremos que orientar y donde buscar mejoras que nos ayuden a superar los diferentes enemigos y obstáculos que aparecerán en nuestro camino.

Características principales

Su adaptación para PC no se ha quedado únicamente en trasladar el software de una plataforma a otra, sino que se ha intentado actualizar diferentes aspectos para ofrecer una nueva experiencia de juego incluso a los que ya conocen de sobra este título:

Estilo de juego Zero Mission.

Sistema de mapas simultáneo.

Inteligencia artificial de los enemigos actualizada.

Minijefes de nivel.

Nuevas zonas y áreas a conquistar.

Peleas desafiantes.

Enemigos rediseñados para lograr una mayor definición.

Banda sonora de calidad.

Podemos afirmar que AM2R es un gran remake de este arcade de plataformas 2D que recupera con precisión la esencia de este juego tal y como apareciese en sistemas de 8 y 16 bits.