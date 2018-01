A finales de 2017 y principios de 2018 el mundo se acojonaba, gracias al sensacionalismo de la prensa fundamentalmente, con dos nuevas ciberamenazas: Meltdown y Spectre. Las dos vulnerabilidades están detectadas en todos los procesadores Intel fabricados desde 1995 (salvo los Itanium y Atom anteriores a 2013) mientras que una sola de ellas, Spectre, afecta a todos los procesadores del planeta, incluidos los fabricados por AMD o los de arquitectura ARM con los que se equipan dispositivos móviles, tablets, SmartTVs o servidores.

Pues bien, para evaluar tu nivel de amenaza diferentes desarrolladores como Google o Microsoft han lanzado sus propias herramientas de diagnóstico y parcheado del sistema operativo. Hay que decir que aunque se trata de un error de hardware (aunque no de diseño propiamente dicho, sino de un bug de una rutina de cálculo) se puede solucionar con las actualizaciones precisas de los puntos claves del sistema (aunque por ahora no hay nadie que asegure que tu equipo no pierda rendimiento).

El caso es que Ashampoo ha lanzado su propia herramienta de detección: Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker. Se trata de una sencilla aplicación que únicamente tienes que descargar y que sin instalación hace las comprobaciones pertinentes en tu PC para saber a qué riesgos te expones.

¿Qué hacer si mi sistema está afectado por Meltdown y Spectre?

Dado que Intel es el principal fabricante del mundo de semiconductores y que sus chips están presentes no sólo en PC Windows y Linux, sino también en Mac, es fácil que ambos bugs te afecten. Pero bueno, aunque te afecte únicamente Spectre porque tu ordenador es un AMD, te recomendamos seguir estos consejos, que serán a los que te enlace este CPU Checker: