El estudio francés Gameloft, además de llenarse los bolsillos con el desarrollo de las sagas N.O.V.A, Modern Combat o Gangstar, tiene mucho éxito con sus juegos de carreras Asphalt. Tras el gran triunfo de Asphalt 8, el estudio vuelve a la carga con Asphalt Street Storm Racing para Windows (también disponible en versiones para iOS y Android).

Como otros videojuegos de este estilo desarrollados por otros grandes como el Need for Speed de EA, la historia de este juego no necesita tener una gran trama para gustar a su público habitual: lo importante es correr sin parar. El protagonista, como siempre, pretende entrar en el mundo de las carreras ilegales por ciudad y para ello deberá empezar desde abajo para conseguir alcanzar la cima del mundillo apostando, mejorando su coche en el taller y comprando vehículos cada vez mejores.

Carreras online rápidas y en plena ciudad

Este nuevo Asphalt es un juego multijugador online en el que podrás jugar contra otros jugadores en carreras muy cortas de cuatro coches. Las carreras sólo tienen una distancia de un cuarto de milla (alrededor de 460 metros) por lo que la precisión de los cambios de marcha será indispensable para arañar en cada cambio las milésimas de segundo necesarias para ser más rápido que el resto de pilotos en carrera y ser el vencedor.

Antes de cada carrera, los pilotos deberán hacer sus apuestas. El ganador, se llevará el dinero, las piezas o incluso los vehículos apostados por el resto de jugadores. Así, carrera tras carrera ganada, el jugador podrá mejorar su coche o incluso cambiarlo por uno mejor para alcanzar niveles mayores en las carreras ilegales.

Alcanza a los mejores pilotos de las carreras ilegales carrera a carrera.

Características del juego

Estas cortas y emocionantes carreras no necesitan de mucho más para enganchar a sus pilotos. Aun así el juego incluye todas estas interesantes características: