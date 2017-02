Velvet, Pesadilla en la cocina, Salvados, El Chiringuito de Jugones, Cuando me enamoro... ¿No te suenan de nada? ¿Ya no tienes televisión en casa pero quieres estar al día en los programas y series de los que todo el mundo habla en la oficina? Atresmedia te da la opción a través de Atresplayer, una plataforma para ver la señal en directo y los contenidos a la carta de este grupo de comunicación desde tu PC o dispositivo móvil.

Esta aplicación divide sus contenidos en destacados, directos de televisión y radio, series, programas, deportes, noticias de Antena3 y laSexta, telenovelas, sketches y cine. Tú eliges qué ver... si eres capaz de soportar la publicidad sin fin con la que bombardean al incauto espectador. Algunas opciones están disponibles si te registras de manera gratuita, pero otras requieren suscripción mensual, como el cine, la versión original o la calidad HD. La navegabilidad es torpe y confusa y, si bien los programas están organizados y se puede escoger entre numerosas ediciones, con las series no se da esa suerte. Esto quiere decir que puedes ver multitud de programas de Tu cara me suena, pero si quieres empezar a verlos capítulos que ofrece Neox de The Big Bang Theory de manera gratuita y a la carta, esta no es tu plataforma.

Alternativas a Atresplayer

Pero si esta no es tu plataforma, puede que otras sí lo sean. A estas alturas de la película todos conocemos Netflix y sus maravillosas mieles y, puestos a pagar un poco más, ofrece muchísimos más contenidos a otros niveles. Pero la oferta de televisión a la carta está en auge: Movistar+, HBO España... e incluso Amazon Prime Video, que ahora pueden disfrutar de manera gratuita los clientes de Premium. Las opciones son tan múltiples que nos estamos empezando a quedar sin tiempo material de vida para ver todo lo que desearíamos ver.