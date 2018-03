En muchas ocasiones nos encontramos con que hemos perdido mucho espacio de nuestros discos duros y no sabemos en qué se nos ha ido ya que no hemos descargado muchos archivos o no hemos copiado ningún fichero grande en nuestros equipos, pero la verdad es que gran parte del espacio perdido de nuestros discos se debe al uso de los programas más cotidianos, ya que estos guardan copias de los archivos o ficheros temporales.

Borra todos los archivos que ya no necesites

BleachBit nos ayudará a limpiar hasta el último archivo innecesario más escondido de nuestro sistema, ya que ofrece compatibilidad con los programas más comunes (OpenOffice, Firefox, Safari, Flash, Skype, Adobe Reader...). La aplicación borrará todos los archivos obsoletos o innecesarios generados por este tipo de herramientas, logrando así que ganemos mucho espacio en disco.

Si quieres borrar todas las huellas que has ido dejando en los navegadores web o en las aplicaciones, o simplemente quieres liberar algo de espacio en el disco sin tener que ir rebuscando por cada una de las carpetas de tu sistema, descarga BleachBit y facilítate el trabajo.