A pesar de que ya han pasado más de 30 años desde que viese la luz para la NES The Legend of Zelda, el primer videojuego de la saga, son todavía millones y millones de jugadores los que continúan disfrutando de la serie.

¿Descargar The Legend of Zelda: Breath of the Wild para PC? No, pero tienes alternativa

Y Nintendo no es una empresa muy aficionada a trasladar sus personajes o éxitos a otras plataformas que no sean sus videoconsolas salvo por contadas excepciones, como Super Mario Run para iPhone y Android. Es por eso que existen muchos desarrolladores creando videojuegos alternativos a los originales, como este Breath of the NES para Windows.

Se trata de un videojuego de aventuras basado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el nuevo título de Nintendo que no se podrá descargar para Windows, así que tenemos a un tal Winterdrake que se ha lanzado por iniciativa propia a programar un juego parecido. Como puedes suponer, no es el original.

Una demo que promete a cargo de un desarrollador particular.

En realidad este homenaje a Breath of the Wild es por ahora una demo del desarrollo que está llevando a cabo este programador. No es una mala opción si pretendías descargar una versión de Zelda para PC: funciona bien y a la primera, ocupa poco espacio, respeta su mecánica de juego y cuenta con toda la esencia de este gran clásico de la empresa japonesa de videojuegos.

Si te convence puedes, además, contribuir a su desarrollo colaborando económicamente con este buen hombre.