Antes de nada, decir que el que suscribe no es imparcial. Pero no puede serlo si hablamos de Carlo Pedersoli y Mario Girotti. Tal vez estos nombres no os digan mucho pero la cosa cambia si os decimos que hablamos de BUD SPENCER y TERENCE HILL. Dos genios del cine cuya filmografía reúne lo mejor del Séptimo Arte y que por fin tienen un videojuego que hace justicia a las aventuras que hemos visto en todas sus películas.

Y cierto es que no es el primero que aparece: hemos de mencionar Schiaffi&Faggioli, un excelente y pensábamos que insuperable juego de repartir estopa basado en nuestro héroes del celuloide que a pesar de contar con una impecable factura se ha visto sobrepasado, para alegría de absolutamente todos, por Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans.

El mejor videojuego de la historia

Esta obra maestra la ha firmado un estudio italiano de desarrollo de videojuegos que se llama Trinity Team (no hará falta que os expliquemos la referencia, ¿no?) y que ha condensado aquí todo lo que cualquiera de nosotros hubiese querido en un videojuego basado en Bud y Terence.

Lo que podemos esperar de él es un beat'em up en toda regla inspirado en sus películas. Es decir, repartir hostias imposibles que desafían las leyes de la física con esa parsimonia y esa tranquilidad pasmosas marca de la casa y donde además nunca se mataba a nadie. Y lo encontramos: vamos a controlar tanto a Bud Spencer y Terence Hill dando mamporros a diestro y siniestro, tanto a mafiosillos de tres al cuarto que se niegan a devolver el mini bólido como a la banda del cuatrero Mezcal que hostiga a los pacíficos colonos del valle.

Pero es que además tendremos minijuegos y momentos de conducción a bordo de nuestro buggy preferido y secuencias cinemáticas pixeladas de las escenas míticas: cervezas y salchichas, partidas de cartas, ensayo en el coro… Y lo mejor es que todos los escenarios reproducen los entornos de las películas como Y si no, nos enfadamos o Le llamaban Trinidad, tirando además de la banda sonora con todas sus grandes canciones.

Aquí tienes tu menú: ensalada de hostias y alubias.

Características principales

Es una lástima que la muerte de Bud Spencer haya ocurrido antes de que pudiese ver la quintaesencia del videojuego. Podría haber comprobado por sí mismo todo esto:

Arcade estilo beat’em up como los de los años 80 , con unos píxeles bien molones. Que le den a la realidad inmersiva y todas esas chorradas pretenciosas.

, con unos píxeles bien molones. Que le den a la realidad inmersiva y todas esas chorradas pretenciosas. No ha sido necesario desarrollar ningún sistema especial de IA ni bobadas por el estilo: tenemos el infalible estilo de pelea Bud & Terence.

Posibilidad de jugar en modo cooperativo : tú eliges con quién quieres repartir.

: tú eliges con quién quieres repartir. Minijuegos.

Un mini bólido rojo y amarillo .

. Muchas leches y muchas alubias.

Cómpralo, serán los 20€ mejor gastados de tu vida.

Financiado a través de Kickstarter

El desarrollo de Slaps And Beans tiene detrás de sí una historia particular, puesto que comenzó a tomar forma a través de una campaña en la plataforma de financiación de proyectos mediante crowdfunding de Kickstarter. Un total de 6.808 personas contribuyeron para aportar los 212.557€ que se recaudaron. A partir de ahí sus programadores se pusieron manos a la obra para terminar este arcade estilo años 80 que no tiene ni una fisura. Es que es perfecto, joder.

Ahora bien, os digo una cosa: he tenido serios problemas para puntuarlo porque resulta que en Malavida la máxima nota es un 10 y esto es demasiado bueno como para que nosotros, simples mortales, podamos rebajarlo con una simple nota numérica, restringiéndolo a una escala. Así que sí, le pongo el 10 para que se vea que es cojonudo pero vaya, que esto es mejor que comer con los dedos.

Por cierto, no sólo para PC Windows... también se puede descargar para Mac y Linux. ¿Os he dicho ya que es el mejor juego de la historia?