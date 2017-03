Expresar de palabra una idea o un concepto puede ser complicado si éste es muy enrevesado o incluye una serie de subapartados e ideas subordinadas. Es cierto que existen herramientas para llevar a cabo presentaciones como puedan ser Microsoft PowerPoint o Prezi, pero a menudo no se ajustan exactamente al flujo de trabajo que requiere la creación de un mapa conceptual. Es por eso que existen aplicaciones específicas como por ejemplo CmapTools.

Y hay que reconocer que visualmente no se trata de la herramienta más atractiva puesto que recuerda a cualquier software desarrollado en los primeros años del siglo XXI para el entorno de Windows XP, pero continúa siendo una de las apps más versátiles y solventes en el diseño de mapas conceptuales que se pueden utilizar en Windows 7, 8 y 10.

Haz entendible cualquier concepto complejo con una simple presentación gráfica.

Una de las mejores aplicaciones de creación de mapas conceptuales

Entre las principales características y funciones de este programa encontramos algunas como las siguientes:

Creación rápida de mapas conceptuales con movimientos de ratón rápidos y sencillos.

con movimientos de ratón rápidos y sencillos. Posibilidad de dar formato propio a los contenidos.

Soporte para la integración de archivos multimedia (audio, fotos y vídeos) y gráficos .

. Grabación de mapas conceptuales para hacer presentaciones.

Esquemas conceptuales convertibles a formato web .

. Posibilidad de compartir los esquemas online para que accedan otros usuarios y desarrollar proyectos colaborativos.

Banco de recursos disponibles en Internet.

Enlaza a otros mapas online.

Sus prestaciones le han llevado a ser una de las preferidas para llevar a cabo estas tareas. No en vano no sólo se ha quedado en Windows, sino que existe también la posibilidad de descargar versiones en 32 bits y 64 bits para macOS, PCs con Linux y iPad (otros dispositivos iOS como iPhone o el formato APK para smartphones o tablets Android tendrán que esperar). Al mismo tiempo estamos hablando de un programa que se puede descargar gratis, por lo que muchos usuarios no dudan en elegirlo.

Su aplicación la encontramos en todo tipo de ámbitos, desde escuelas elementales a los entornos profesionales más exigentes.

Eso sí, la curva de aprendizaje de este programa no es pronunciada al menos en lo que se refiere a sus funciones básicas, pero si quieres convertirte en un experto y explotar todas sus funciones quizá es aconsejable conseguir un tutorial que explique los entresijos de su funcionamiento.