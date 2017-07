Conversores de vídeo de YouTube a formatos reproducibles para Windows hay en abundancia. Hay algunos que son tan populares como aTube Catcher, que se pueden descargar desde la web con tan sólo introducir unas cuantas palabras clave en un motor de búsqueda. Sin embargo, muchos de ellos han sido creados teniendo en cuenta sólo el escritorio como medio válido de ejecución.

Si lo que buscamos es un convertidor con garantías de que funcionará igual de bien en un PC que en una Surface Pro, o cualquier otra tablet Windows, entonces tenemos que fijarnos en Convertidor de YouTube por Flvto.com, que está perfectamente adaptado al nuevo lenguaje que quiere universalizar las apps en todo el ecosistema Windows.

Ahora bien, conviene aclarar que aunque este conversor cuenta con opciones y ventajas muy interesantes, también tiene unas cuantas pegas importantes que no se pueden pasar por alto.

Para qué sive el Convertidor de YouTube por Flvto.com

Como podrás imaginarte, a través de este programa se pueden descargar vídeos de YouTube a tu PC o a tu Surface, en el formato que tú quieras. Puedes usarlo como un convertidor MP4, para descargar música o para guardar los vídeos usando los formatos que desees, aunque también puedes usarlo como reproductor de YouTube.

Para descargar un vídeo basta con que busques el que quieres descargar, que lo selecciones y que después, en la barra de la parte inferior de la pantalla, hagas clic en el botón “Descargar”. En ese momento se te preguntará en qué formato quieres guardarlo, y si quieres hacerlo en alta calidad o no.

Ahora viene la parte mala: la app es gratuita, pero está plagada de publicidad. De acuerdo con nuestras pruebas, la primera búsqueda ya nos ha mostrado un anuncio que no se puede saltar de ninguna manera. Vale, no hay problema: abrimos otra ventana, trabajamos en otro asunto por unos segundos y cuando volvamos ya habrá terminado… No. El anuncio pausa si cambiamos de ventana. No queda más remedio que tragárselo, ¿cierto?

Pues algo así. La app tiene una característica de pago para eliminar la publicidad, 19,99 euros para sacarla de la app de por vida. Y, al menos según las impresiones que yo he tenido, todo parece estar hecho para que quieras pagar. No obstante, es una gran alternativa a las apps tradicionales dentro de las UWS.