¿Cuántas veces te has descargado un archivo .iso desde Internet o cualquier otra imagen de disco para poder instalar un nuevo juego o aplicación y has tenido que grabarlo en un disco óptico como un CD o DVD para poder ejecutar la instalación? Sí, es una solución válida, pero quizás no sea la más óptima, sobre todo si puedes hacerte con un programa como Daemon Tools que te permite virtualizar unidades de disco sin necesidad de malgastar discos físicos.

La mejor alternativa a UltraISO y PowerISO.

De esta manera podrás montar y emular una unidad virtual en tu PC, ya sea DT o SCSI, para poder instalar tus juegos o programas favoritos. Pero no sólo eso, sino que, dependiendo de la versión instalada, también podrás crear, convertir y editar imágenes de archivos, copiar y borrar discos, emular dispositivos IDE, crear dispositivos virtuales grabables, agregar discos RAM, crear memorias USB de arranque o proteger memorias USB mediante contraseña. Como veis, es un programa con muchas posibilidades.

Características principales de Daemon Tools Lite

Obviamente no todas las características citadas anteriormente están disponibles en la versión Lite, pero sí las más básicas que nos puede sacar de un aprieto en cualquier momento. A saber:

Monta imágenes de disco en unidades virtuales.

Monta archivos VHD y TrueCrypt .

. Capaz de trabajar con hasta 4 unidades virtuales (DT o SCSI).

(DT o SCSI). Soporte para virtualizar diversos tipos de imágenes : MDX, ISO, B5T, B6T, CDI, BIN/CUE, APE/CUE, FLAC/CUE, NRG, etc.

: MDX, ISO, B5T, B6T, CDI, BIN/CUE, APE/CUE, FLAC/CUE, NRG, etc. Creación de imágenes disco físicos como CD, DVD o Blu-ray en formato MDS, MDF o MDX.

en formato MDS, MDF o MDX. Posibilidad de organizar tu catálogo de imágenes.

de imágenes. Protección mediante contraseña de las imágenes creadas.

¿Cuál es el mejor Daemon Tools? ¿Y cuál es gratis?

Antes que nada, debes saber que hay varias versiones de este software y cada una de ellas se adapta a diferentes circunstancias, así que dependiendo exactamente de lo que necesites, una u otra será mejor para ti. Eso sí debes saber que la única de ellas que es completamente gratis es la versión Lite y la que ofrece las funcionalidades más básicas para montar imágenes de disco. Las demás son de pago y cuestan entre 30 y 50 euros.

Pro : se trata de un software más avanzado con características profesionales que añade soporte para hasta 32 dispositivos virtuales DT y SCSI y 4 dispositivos IDE.

: se trata de un software más avanzado con características profesionales que añade soporte para hasta 32 dispositivos virtuales DT y SCSI y 4 dispositivos IDE. Lite Personal : es la versión sin publicidad de la edición Lite y además trae funciones adicionales como actualizaciones de por vida y soporte para hasta 256 dispositivos DT y 32 dispositivos SCSI.

: es la versión sin publicidad de la edición Lite y además trae funciones adicionales como actualizaciones de por vida y soporte para hasta 256 dispositivos DT y 32 dispositivos SCSI. Ultra : el software más completo de la familia, un todo en uno con soporte para hasta 256 dispositivos DT, 32 dispositivos SCSI y 4 dispositivos IDE. Además permite ejecutar varios asistentes simultáneamente.

: el software más completo de la familia, un todo en uno con soporte para hasta 256 dispositivos DT, 32 dispositivos SCSI y 4 dispositivos IDE. Además permite ejecutar varios asistentes simultáneamente. Net: la solución para aquellas usuarios que necesitan trabajar con unidades virtuales en diferentes ordenadores, pudiendo guardar y compartir las imágenes a través de una red doméstica o empresarial.

Ahora que ya lo sabes, descarga este software de virtualización a tu ordenador Windows y empieza a montar unidades virtuales para tus programas. ¡Que los discos ópticas ya no se llevan!

Novedades de la última versión

Posibilidad de crear imágenes de tamaño personalizado.

Personalización de la vista GameSpace.

Solución de pequeños errores.