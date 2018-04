Si tú también estás buscando una alternativa a iTunes con la que gestionar el iPhone fácilmente y su contenido desde tu ordenador probablemente te gustará conocer DearMob iPhone Manager. Este software de gestión es válido tanto para iPhone como para iPad, y resulta ser una opción perfecta, centralizada y sencilla de administrar la información de estos dispositivos. Y es que iTunes no siempre es la mejor solución, muchos usuarios entre los que yo mismo me encuentro creen que deja mucho que desear.

Di no a las limitaciones de iTunes y iCloud.

¿Con qué datos puede trabajar?

A continuación un listado con todas las cosas que DearMob iPhone Manager es capaz de gestionar, que no son pocas. Sin duda encontrarás la información fundamental en este tipo de operaciones:

Contactos.

Fotografías y vídeos.

Audios y podcast.

Tonos de llamada.

Aplicaciones.

Libros.

Calendarios.

Mensajes de texto.

Con DearMob iPhone Manager puedes realizar copias de seguridad de tu iPhone o iPad y recurrir a ellas en cuanto sea necesario. También podrás realizar todo tipo de operación con archivos, además disfrutando de una velocidad no vista hasta ahora, incluso cuando trabajes con archivos de gran tamaño. Esto te permite gestionar tu espacio de almacenamiento de una manera mucho más detallada. Ya sabes que los usuarios de iPhone siempre tienen problemas de espacio, y este software puede ser una buena alternativa a pasar por caja para comprar más espacio en los servidores de Apple, cosa que a ellos les puede interesar mucho pero a ti seguro que no. Otra situación particular útil para usar este software es un cambio de móvil. Si quieres pasar de un iPhone a otro toda tu información te vendrá de perlas.

Se acabaron las galerías de fotos infinitas e imborrables que acaban con tu espacio libre o las bibliotecas de música con canciones imprescindibles pero que ocupan megas y megas. DearMob iPhone Manager es la solución que cualquier usuario de iPhone con un ordenador Windows de sobremesa o portátil para gestionarlo necesita tener, imprescindible para liberar espacio.