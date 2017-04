La vida del profesor actual es un lío. Mogollón de materias, mogollón de críos, mogollón de tareas pendientes. Para no volverse locos, la planificación es esencial. Esta herramienta, Educamos, se convierte en un arma a esgrimir para esos profesores que no dan pie con bola ni puntada con hilo, pero también para aquellos que no dejan nada al azar. Bienvenido a la planificación educativa online.

Los profesores pueden realizar la gestión completa de la actividad del aula en cualquier lugar y sin necesidad de estar conectados.

Cada centro se ha de dar de alta para que sus profesores puedan tener acceso a la plataforma. Una vez dentro, Educamos ayuda al profesor a organizarse a través de sus diferentes opciones:

Programar clases.

Pasar lista.

Planificación de agenda.

Consulta de información personalizada de sus alumnos.

¿Qué puede hacer Educamos para socorrer al profesor perdido?

Esta herramienta se actualiza y se sincroniza en el momento para tener toda la información organizada y clasificada en todos tus dispositivos, tanto en Windows como en móviles. Crea horarios para no perderte entre clases, y anota el material especial que tienes que llevar a cada clase para no volver a olvidarte nada.

Educamos también permite crear, modificar o eliminar tareas, incluir anotaciones para tus alumnos e incluso mandarles comunicaciones por privado. Administra tus reuniones, selecciona colores para diferenciar tus diferentes citas y mantén organizada y actualizada la agenda. Además de pasar lista y llevar un seguimiento de ciertas incidencias y acontecimientos definidos por cada colegio (como los deberes que se comió el perro), puedes escribir comentarios sobre el alumno que te esté dando mal, e incluso acceder a su información personal y de contacto al instante.