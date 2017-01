Si experimentas una conexión lenta con eMule puede deberse a la llamada LowID o ID baja. Esto sucede cuando el programa no puede utilizar correctamente los puertos del router por estar cerrados y a consecuencia de ellos la velocidad de descarga se reduce drásticamente. Si sigues estos pasos sabrás cómo abrirlos. Eso sí, debes saber que todos los routers no son iguales por lo que las indicaciones pueden variar un poco de un modelo a otro (opciones, diálogos de los menús, etc.):

Paso 1: en primer lugar debes crear una excepción en el cortafuegos de Windows. Con ello conseguirás que no tome las conexiones de eMule como maliciosas y no las bloquee. Durante la instalación ya te debe haber preguntado si quieres crearla y tú debes elegir Permitir acceso. Si no, tendrás que ir al Panel de Control y buscar la opción en el Firewall para añadirlo a la lista de programas seguros. Paso 2: abre eMule y en Preferencias haz clic en Conexión y en Puerto encontrarás los puertos TCP y UDP que utiliza. Anota sus números. Paso 3: ve al menú Herramientas y en Asistente de configuración pulsa en Siguiente, un nombre de usuario y de nuevo Siguiente. En Puertos y conexión están los puertos que eMule utiliza que son los mismos que anotaste y que si pulsas en Utilizar UPnP para redirigir puertos podrías habilitar directamente si tu router lo admite y solucionar el problema. Podrás saberlo con el botón Comprobar puertos. Si no, deberás pasar al paso 4. Paso 4: si tienes que acceder al router inicia tu navegador y escribe en la barra de direcciones la IP de su puerta de enlace. Ésta varía en función del modelo pero debe ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Te pedirá un usuario y una contraseña que, normalmente, es admin y 1234 si no las has modificado. En cualquier caso es fácil que tengas que recurrir al manual de instrucciones para averiguarlo. Paso 5: una vez hayas conseguido acceder deberías ir a Advanced Setup > NAT > Virtual servers > Add. Podrás añadir los puertos desde ahí. Tu router puede tener un perfil predefinido para eMule y puedes encontrarlo en Select a Service pero si no lo tiene tendrás que habilitarlo tú: ve a Custom Service y crea un perfil escribiendo tu IP en Server IP adress. En External Port Start deberás escribir el número de puerto TCP que anotaste antes y también en Internal Port Start. Repite el proceso en External Port End y confirma que Protocol está establecido como TCP. Ahora haz lo mismo con el otro puerto que utiliza eMule pero asegurándote de que la casilla Protocol marca UDP. Paso 6: ahora ve a eMule y comprueba los puertos en la opción Comprobar Puertos del menú de Conexión. Se lanzará automáticamente el navegador para realizar una prueba de conexión; si todo ha salido bien tu ID pasará a ser alta.