¿Qué pasa si tu oficina es más pequeña que una caja de zapatos y no te cabe ni la impresora? ¿O si solo hay una impresora para toda la oficina? Pues no hay problema. Con Epson Connect puedes imprimir documentos y fotos sin necesidad de cables desde tu ordenador, tableta o smartphone. Ya puedes estar haciéndote un café o recogiendo coquinas, con acceder a la red Wi-Fi puedes enviar documentos a tu impresora desde tu PC o tu dispositivo móvil para que se impriman.

Para facilitarnos aun más la vida surgen aplicaciones como Epson Print and Scan, que puedes descargar en tu ordenador de manera completamente gratuita. El inconveniente es que si tienes Windows 7 ya puedes ir olvidándote, porque solo funciona a partir de Windows 8. Con esta herramienta puedes imprimir y escanear imágenes desde donde estés de manera rápida con un montón de opciones a elegir.

Esta aplicación te aporta opciones adicionales para imprimir tus fotos y una práctica manera de escanear y capturar imágenes directamente desde tu tableta Microsoft o desde OneDrive.

Características

Selección del equipo.

Vista previa del documento.

Tamaño de papel.

Tipo de papel.

Modo de color.

Composición.

Resolución.

Fuente del papel.

Por su parte, las características entre las que puedes elegir para escanear son las siguientes:

Selección de equipo.

Vista precia del documento.

Tamaño de escaneado y de digitalización predeterminadas.

Resolución.

Modo de color.

Todo ello a través de una interfaz de usuario mejorada y un entorno sencillo que no ofrece florituras y va al grano. El fabricante advierte de que esta aplicación actualmente no es compatible con dispositivos All-In-One con conexión USB, y recuerda que esta herramienta no es susceptible de utilizarse con todos los modelos de impresoras y escáneres Epson.