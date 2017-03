La inspiración, la creatividad y las buenas ideas nos pueden asaltar en cualquier momento. No siempre vamos a tener un boli y papel a mano para poder anotarlas. Y para solucionar ese inconveniente surge Evernote, una aplicación multiplataforma con la que podemos capturar todas nuestras ideas como notas y guardarlas y organizarlas en libretas para que nunca se nos olviden, estemos donde estemos y en cualquier situación.

Procura que no se te olvide o pierda ninguna idea o contenido.

Y para tomar anotaciones y establecer recordatorios en nuestro ordenador Windows, nada mejor que el cliente de escritorio oficial de la aplicación, desde donde podremos crear todo tipo de notas: desde notas de texto a manuscritas, pasando por notas de audio, grabadas con nuestra webcam o capturas de pantalla. ¿Dónde se guardan las notas una vez creadas? Pues en la nube para que podemos acceder a ellas desde cualquier otro dispositivo ya sea Android, iPhone, Mac, Linux o la versión web de la aplicación.

Características principales

La mejor manera de tener todas tus notas organizadas .

. Crea libretas temáticas que a la vez contendrán diferentes notas.

temáticas que a la vez contendrán diferentes notas. Posibilidad de crear notas de audio grabando tu voz, notas de vídeo a través de la webcam, notas de texto a las que podrás dar el formato que quieras, notas manuscritas o notas basadas en capturas de pantalla.

Captura cualquier idea y organízalas convenientemente, incluso páginas web enteras.

Práctico buscador integrado para poder encontrar cualquier anotación fácilmente.

para poder encontrar cualquier anotación fácilmente. Sistema de etiquetado para clasificar mejor tus notas.

para clasificar mejor tus notas. Emplea los atajos de teclados nativos del programa para crear notas y libretas de manera más rápida y sencilla.

nativos del programa para crear notas y libretas de manera más rápida y sencilla. Las notas se sincronizan automáticamente con la nube para que puedas acceder a ellas y consultarlas desde cualquier otro dispositivo.

para que puedas acceder a ellas y consultarlas desde cualquier otro dispositivo. Servidores altamente protegidos y comunicaciones cifradas para preservar tu privacidad.

para preservar tu privacidad. Posibilidad de compartir tus notas con cualquier otro usuario.

¿Qué es Evernote Webclipper?

Webclipper es una funcionalidad de este software que funciona a modo de plug-in o extensión para los principales navegadores web: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, etc. Se trata del siguiente paso en la evolución de los marcadores web: con un simple click podrás guardar cualquier web para leerla más tarde cuando tengas más tiempo, y gracias a este complemento se añadirá directamente a tus notas para que no se te olvide.

El botón de guardar para la web.

Pero no sólo podrás guardar las webs que más te interesen tal cual, sino que podrás hacer anotaciones sobre ellas o resaltar fragmentos de texto, indicando las partes que te han parecido más importantes o señalizando, por ejemplo, aquellas partes a las que ya has echado un vistazo y que no es necesario que vuelvas a leer.

¿Qué planes hay disponibles?

Este software dispone de una versión gratuita pero además cuenta con dos planes de pago con los que puedes ampliar las funciones básicas del programa.

Basic : es la versión gratuita del programa que te permite subir hasta 60 MB de datos cada mes y sincronizar tus notas en dos dispositivos diferentes. Sus funciones son las que hemos explicado en el apartado de características.

: es la versión gratuita del programa que te permite subir hasta 60 MB de datos cada mes y sincronizar tus notas en dos dispositivos diferentes. Sus funciones son las que hemos explicado en el apartado de características. Plus : se trata del siguiente paso con 1 GB de capacidad mensual y sincronización con un número ilimitado de dispositivos. Además añade la posibilidad de acceder a nuestras libretas en modo offline sin conexión a Internet.

: se trata del siguiente paso con 1 GB de capacidad mensual y sincronización con un número ilimitado de dispositivos. Además añade la posibilidad de acceder a nuestras libretas en modo offline sin conexión a Internet. Premium: es el plan más completo de los tres. Permite un total de 10 GB de tráfico mensual con sincronización con todos los dispositivos que queramos. A las funciones del plan Plus hay que añadir la capacidad de trabajar directamente sobre archivos PDF.

Evernote vs OneNote y Springpad. ¿Cuál es mejor?

Obviamente, éste no es el único programa para tomar notas disponible para Windows. Hay muchas otras alternativas. ¿Mejores o peores? Eso, como siempre, depende de lo que esté buscando cada usuario.

Una de las grandes opciones es, sin duda, la solución de Microsoft, OneNote, sobre todo si estamos familiarizados con el paquete ofimático de los de Redmond pues éste está integrado en Microsoft Office y por lo tanto su proceso de aprendizaje es mucho menor que el del software representado por un elefante.

En cuanto a Springpad, no hay nada que debatir. El servicio online para tomar y organizar notas cerró sus puertas en junio de 2014, apremiando a sus usuarios a migrar automáticamente a Evernote, por lo que está claro quién ha resultado ser el vencedor entre estas dos aplicaciones.