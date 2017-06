Leticia Sorivella 9 / 10

Si no conoces FileZilla es porque nunca has necesitado de transferencias vía FTP ya que es uno de los clientes de código abierto más potentes y valorados. Por eso, no ha tardado en llegar la versión FileZilla Portable de este excelente cliente de FTP.



Gracias a PortableApps, ya tenemos un FileZilla Portable perfectamente preparado para ser instalado en cualquier pendrive USB y listo para ejecutarse en cualquier ordenador. Como es lógico, ninguna de las características del FileZilla original se han perdido: FTP, SFTP, soporte para IPv6, soporte para arrastrar y soltar, pestañas que facilitan la navegación, una interfaz intuitiva y una excelente gestión de los sitios favoritos.



FileZilla Portable tiene todas las ventajas del cliente normal añadiéndole el plus de la movilidad, además, es posible instalarlo y ejecutarlo mediante la aplicación que PortableApps proporciona para gestionar todas sus aplicaciones, lo cual facilita mucho su uso.



Así que no lo dudes más, FileZilla Portable es el cliente de FTP perfecto si necesitas movilidad y sólo quieres cargar con un pendrive.