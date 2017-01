Para borrar el historial de navegación en Firefox has de hacer lo siguiente:

Paso 1 : ve al menú y selecciona la opción Historial.

Paso 2 : a continuación haz clic en Limpiar historial reciente.

Paso 3 : si quieres deshacerte del historial desde una fecha concreta en adelante encontrarás la opción Rango temporal a limpiar.

Paso 4 : también puedes eliminar información concreta (cookies, caché, logins activos…) desde la pestaña Detalles.

: también puedes eliminar información concreta (cookies, caché, logins activos…) desde la pestaña Detalles. Paso 5: finalmente haz clic en Limpiar ahora y se llevará a cabo la acción de borrado del historial.

Cuando se navega por la web cualquier navegador recopila mucha información, y Firefox no es una excepción, como los sitios que se han visitado, cookies o archivos descargados. Tal vez seamos muy celosos de nuestra privacidad y si compartimos equipo no queremos que otros usuarios husmeen en nuestros hábitos en la web. La limpieza del historial sirve para no dejar rastro.

No obstante existen otras maneras de evitar tener que borrarlo cada vez que usamos el ordenador y es con la navegación de incógnito. Para activarla basta con que abras el menú de opciones y selecciones Nueva ventana privada. Con ella no tendrás que preocuparte por tus contraseñas o historial, aunque los archivos que guardes en el PC no se borrarán al cerrar la ventana.