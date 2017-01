Se trata de uno de los títulos indie más impactantes de los últimos tiempos en el que encontrarás luces parpadeantes, susurros y ruidos extraños en mitad de la noche que te pondrán cardíaco.

Un juego de terror en el que no aguantarás más de 20 minutos.

Five Nights at Freddy's es un juego en el que sentirás auténtico pánico. No es apto para cardíacos ni miedosos a la oscuridad, de hecho la mayoría de usuarios que lo han probado no han sido capaces de completar ni una hora de juego.

¿Conseguirás sobrevivir a la noche?

Enmarcado en el género del Survival Horror te convertirás en Mike Schmidt, el vigilante nocturno de un extraño local. Tu nuevo trabajo en el Freddy Fazbear's Pizza te traerá más de un disgusto. ¡El anterior vigilante nocturno ya decidió cambiar al turno de día!

El motivo es que en este restaurante por las noches se escuchan susurros, chasquidos y las pocas luces que hay parpadean. A través de viejos recortes de periódicos consigues saber que cinco niños desaparecieron en el restaurante y nunca más se supo de ellos. En estas extrañas circunstancias, tu objetivo será sobrevivir cinco noches... Cinco noches con Freddy que se te pueden hacer muy largas.

Impide que los seres animatrónicos entren en tu oficina

¿Crees que estás solo? En el restaurante te acompañan unos seres animatrónicos endiablados que por la noche cobran vida propia. Se trata de Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken y Foxy the Pirate Fox, las mascotas que por el día alegran el restaurante.

Descarga Five Nights at Freddy's, también conocido como FNAF, y disfruta del juego indie de terror más aclamado por la crítica.