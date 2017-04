¿Alguna vez has intentado reproducir un vídeo y no has podido porque estaba grabado en un formato incompatible con tu dispositivo? ¿O tal vez te has dado cuenta de que tu reproductor MP3 no era compatible con los archivos de audio que te habías descargado? ¿O quizás has querido pasar un PDF a EPub para leerlo más cómodamente en tu Kindle? Tranquilo, todo tiene solución en esta vida, sobre todo si tienes instalado Format Factory en tu PC.

¿Qué es Format Factory?

Es básicamente un conversor de formato para cualquier tipo de archivo, ya sea vídeo, audio, documentos o imágenes. Con él podrás hacer tus ficheros multimedia compatibles con cualquier dispositivo móvil o adecuarlos para la web en cuestión de minutos.

El mejor convertidor para Windows 10.

Es compatible con infinidad de formatos y no sólo sirve para convertir de un formato a otro, sino que también nos permite fusionar vídeos, crear un único archivo de audio a partir de diferentes pistas, renombrar lotes de ficheros e incluso multiplexar un fichero de vídeo y otro de audio para crear una única película.

Características principales

Convierte cualquier archivo de audio, vídeo, imagen o documento a otro formato.

a otro formato. Ripea contenidos de DVDs para guardarlos en tu disco duro.

para guardarlos en tu disco duro. Fusiona múltiples archivos de audio, vídeo o ambos en un solo fichero.

Renombra lotes de ficheros y repara archivos multimedia dañados .

. Comprime archivos multimedia para reducir su tamaño.

para reducir su tamaño. Compatibiliza canciones y vídeos con los formatos web y móviles más populares.

Recorta audios y vídeos para ajustar su longitud o tamaño.

para ajustar su longitud o tamaño. Permite ajustar la calidad de cualquier archivo multimedia.

Formatos compatibles

Con este programa podremos convertir cualquiera de los siguientes formatos:

Vídeo : MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV o SWF.

: MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV o SWF. Audio : MP3, WMA, AMR, OGG, AAC o WAV.

: MP3, WMA, AMR, OGG, AAC o WAV. Imágenes : JPEG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF o TGA.

: JPEG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF o TGA. Documentos : PDF, Mobi, EPub, AZW3 o HTML.

: PDF, Mobi, EPub, AZW3 o HTML. Ripear DVD a archivos de vídeo.

Convertir de DVD a ISO.

Cómo convertir vídeos con este software

Una vez descarga e instalado, su funcionamiento es muy sencillo, sobre todo a la hora de usar su funcionalidad estrella como es la conversión de vídeos. No te dejes engañar por su interfaz algo abrumadora y las infinitas opciones ofrecidos.

Paso 1: Arrastra el archivo hasta la aplicación o añádelo con el botón de Agregar Archivo. Paso 2: Selecciona el formato al que quieres convertir el fichero. Paso 3: Elige la opción de Ajustar Salida para modificar las características del archivo convertido: tamaño, codificador de vídeo, subtítulos, bitrate, marcas de agua, etc. Paso 4: Pulsa el botón de Iniciar y espera que el programa haga su magia. Puedes observar el tiempo estimado para la conversión en la barra inferior. Paso 5: El vídeo convertido aparecerá en la carpeta definida para tal propósito en la configuración del programa.

¿Mejor que Freemake Video Converter o Total Video Converter?

Sí, estamos hablando sin duda del mejor conversor de formato multimedia que puedes descargarte ahora mismo, y mucho más completo que otras alternativas como Freemake Video Converter o Total Video Converter. Su apartado de utilidades lo hace insuperable a día de hoy, y además cuenta con una versión portable que podemos llevar con nosotros a donde queramos, lo que le otorga aún mayor ventaja.

Eso sí, no todo iba a ser de color de rosa. Muchos antivirus consideran su fichero de instalación como un archivo malicioso ya que suele instalar barras de herramientas indeseadas en nuestro navegador. No es que contenga virus ni nada por el estilo, pero el adware que incorpora puede llegar a ser algo molesto.

Novedades de la última versión

Añadida la opción para limitar el tamaño de un vídeo durante su conversión.

Incorpora la nueva función Audio Mix.

Se actualiza la versión de MediaInfo.