Aunque no soy particularmente entusiasta de leer en dispositivos digitales con retroiluminación (hace pupa en los ojos), toda facilidad para distribuir y leer libros es bienvenida y siempre se queda corta. Freda es un lector ePub para Windows 10 (y Windows 8) que puedes descargar gratuitamente desde la tienda online de Microsoft. Pero sus ventajas van mucho más allá.

¿Qué le puedes pedir a un lector de libros digital? Para empezar, ahorrarte mucho (mucho) espacio y algo de dinero. Pero además Freda ePub eBook Reader nos organiza, cataloga y busca entre nuestra biblioteca electrónica, para que nos resulte muy sencillo dar con lo que queremos leer. Pero hay más: este programa nos permite descargarnos libros directamente, a la par que nos indica páginas y fuentes a las que podemos acudir para obtener más libros. Lo malo es que la traducción no es completa, y las fuentes y las descargas no ofrecen español, pero puedes añadir tus propios libros digitales en los siguientes formatos:

EPUB.

FB2.

HTML.

TXT

Algo que mola mucho es que, cuando seleccionas un libro (incluso los que añadas tú mismo) aparece una imagen con la portada y un breve resumen de la obra. Y aunque los anuncios no molestan especialmente, por un módico precio puedes conseguir que se esfumen. Una manera interesante y diferente de leer grandes historias, pero cuidado con esos ojillos.

Controles personalizables, fuentes y colores, así como anotaciones y marcadores.

Herramientas para lectura

Aparte de las herramientas básicas de búsqueda e idioma, Freda ofrece la posibilidad de personalizar fuentes, colores y el tamaño de la letra. También podrás añadir marcadores donde se te antoje y resaltar partes del texto con diferentes colores. Pero eso no es todo: puedes copiar texto, buscar palabras directamente en el diccionario e incluso escuchar el texto leído. La voz no es lo más atractivo del mundo, pero teniendo en cuenta que es automatizada no suena tan fría como cabría esperar.