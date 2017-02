Ponte en situación. "Cielos, ¡me muero de los nervios! A las 12 en punto sale a la venta esa edición limitadísima de ese libro que siempre he querido". O bien... "El profesor dijo que las 10:30 subiría las notas y se han pasado dos minutos y no están todavía". O simplemente estás viciadísimo a un juego en el que no avanzas tan rápido como tus colegas y no entiendes por qué. Si no quieres desgastar tu ratón, tu solución se llama Free Mouse Auto Clicker.

Libérate de las tareas repetitivas con el ratón.

Con este software podemos hacer clics automáticos sin, literalmente, mover un dedo. Este programita hace clic donde dejemos el ratón con la frecuencia que deseemos, ya sea en una página web, en una aplicación o un juego. No necesitas hundir la tecla F5 de tu teclado, basta con configurar Free Mouse Auto Clicker para que haga clic en refrescar la página cada diez segundos. ¿Hay un punto de respawn en tu juego que se reactiva cada cinco minutos pero del que no puedes estar pendiente por estar haciendo otras cosas un pelín más importantes? No tienes más que configurar la aplicación para que cada cinco minutos haga clic automáticamente sin que tengas que volver a acordarte más que de apagarlo.

Cómo se usa

Free Mouse Auto Clicker está en inglés, pero sus opciones son escasas y muy sencillas: el punto de clic, el intervalo de tiempo, las hotkey y si quieres que se haga clic con el botón derecho o el izquierdo y un solo clic o doble. Además del botón de inicio y otro de parada. No tiene más, pero tampoco lo necesita. Fórrate en tu punto de respawn favorito o sé el primero en enterarte de cuándo salen las entradas del concierto de tus sueños.