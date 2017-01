Las suites ofimáticas no nacen y acaban en Microsoft Office, ya lo sabes. Cierto es que la empresa de Bill Gates ha diseñado el mejor producto, y lo lleva alimentando durante años, que se ha conseguido erigir como un estándar de las aplicaciones ofimáticas. Tampoco en cuanto a alternativas a Office no se acaba todo con LibreOffice y OpenOffice. Son dos buenos paquetes, pero no son los únicos, claro.

La suite ofimática de uso doméstico

Así que si estás buscando un pack de herramientas que te sirvan para redactar y editar textos, manejar hojas de cálculo o crear presentaciones FreeOffice puede ser lo que necesitas en poco menos de 80 MB de espacio. Una suite que se adaptará a cualquier entorno familiar o estudiantil puesto que está disponible para Linux así como para Windows, la versión que nos ocupa, desde XP en adelante.

¿Con qué características cuenta?

En primer lugar hay que nombrar las tres aplicaciones de las que dispone esta herramienta:

TextMaker se trata del procesador de textos que se puede usar para la redacción y edición de textos, compatible con el formato DOC de Word.

se trata del procesador de textos que se puede usar para la redacción y edición de textos, compatible con el formato DOC de Word. PlanMaker es el programa de hojas de cálculo para manejar grandes volúmenes de datos numéricos o textuales así como para generar informes. Compatible con XLS de Excel.

es el programa de hojas de cálculo para manejar grandes volúmenes de datos numéricos o textuales así como para generar informes. Compatible con XLS de Excel. Presentations es la herramienta equivalente a PowerPoint con la que presentar ideas o trabajos a grandes audiencias mediante el pase de diapositivas.

En líneas generales, este pack ofimático cuenta además con esta serie de características:

Compatibilidad optimizada con Office.

Exportación de documentos a formato EPUB y PDF.

Funciones para documentos complejos.

Herramientas avanzadas de edición y formato.

Soporte para elementos gráficos y dibujos.

Amplias capacidades de cálculo.

Inserción de elementos multimedia.

FreeOffice vs OpenOffice, ¿cuál es mejor?

Ambas son dos buenas alternativas siendo la primera de ellas quizá la más manejable por parte de un usuario que esté buscando una herramienta más sencilla y funcional. Además, la incertidumbre en la que se encuentra el proyecto de Apache hace que tenga mayor perspectiva de futuro y una mejor adaptación a nuevos formatos y novedades en el mundo de la edición de documentos ofimáticos.

Cada vez son más los que eligen estas herramientas para sus documentos, como así lo atestigua que incluso se cuenta con una versión en formato APK para dispositivos Android además de la ya mencionada de Linux.