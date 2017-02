Vice City es dentro de la franquicia de juegos de acción Grand Theft Auto uno de los títulos más aclamados por sus fans. Tanto es así que esta versión que vio la luz en 2002 en PC Windows y videoconsolas ha sido remasterizada y publicada para Android y iPhone.

El GTA ambientado en los ochenta

Por si no lo sabías, el contexto en el que se desarrolla el juego se asemeja mucho a lo que muchos referentes del audiovisual de esa década han dejado como iconos estéticos. Vice City está inspirada en la ciudad de Miami y en ella apreciamos elementos que nos resultan familiares si hemos visto Corrupción en Miami o El precio del poder.

Ábrete paso entre la delincuencia organizada.

Al jugar a GTA Vice City - Grand Theft Auto nos podremos poner en el papel de Tom Vercetti, conocido delincuente de una de las familias mafiosas más temidas de Liberty City y que ha decidido expandir sus negocios hacia el sur. Allí tendrá que hacerse un sitio entre bandas de latinos como colombianos, mexicanos y cubanos, haciéndose de respetar cumpliendo las diferentes misiones que se le encomienden.

Sigue ampliando tu hoja de servicios como temido delincuente en un mundo dominado por la laca para el pelo.

Características principales

Juego tipo sandbox.

Completa misiones de todo tipo y hazte con un nombre en el mundo del hampa.

Recréate en una ambientación típicamente ochentera inspirada en Miami.

Recorre una enorme ciudad con total libertad.

Este juego, a pesar de haberse lanzado en 2002 cuenta con una gran comunidad de usuarios por lo que no te resultará difícil encontrar una guía para el GTA o trucos que te ayuden a valerte en el juego, por ejemplo para saber dónde están los globos o cómo coger el helicóptero cuando lo necesites.

Un MOD de GTA Vice City con nuevas misiones y un renovado aspecto gráfico

Para Grand Theft Auto Vice City encontraremos además un MOD con el que podremos hacer el apartado gráfico del juego más realista además de encontrar nuevas misiones para este GTA. Conocido como New Vice City no debes dejar de jugarlo si no tuviste suficiente con GTA Vice City Stories.

Así que, si lo que quieres es un juego clásico de acción entretenido, del que por cierto luego se lanzaría la versión Stories, y por el que parece que no pasen los años, el de la Ciudad del Vicio es el que necesitas.