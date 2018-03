La verdad es que a la hora de decidirnos por el mejor juego de carreras de coches para Windows la cosa está difícil porque el abanico donde escoger es muy amplio. El que tenemos aquí es un buen juego de carreras que te puede gustar, sobre todo si lo tuyo es lo de competir en circuitos y no en carreras callejeras clandestinas como las de Need For Speed.

Carreras en diferentes circuitos y competiciones

Y ya sabes que carreras en circuito cerrado hay muchas: F1, NASCAR, Indy Car, las series de Gran Turismo, las Porsche Series… pues iRacing te trae muchas de ellas, lo que le convierte un juego de coches perfecto para todo aquel que le guste los deportes de motor.

Ofrece diferentes tipos de circuitos y coches con licencias oficiales, que ofrece la conducción desde diferentes vistas. Respecto a ésta, el juego se ajusta a los cánones de un simulador de coches clásico. Es decir, conducir y punto. Olvídate aquí de los modos de juego tipo aventura y cosas así que encontramos en los NFS.

Un juego de carreras de coches al estilo clásico.

¿Puedes descargar iRacing gratis? No, pero esto te interesa

El juego en cambio presenta un modelo de adquisición para el usuario que no es muy habitual entre los títulos de su categoría como es el de suscripción. Esto le permite al jugador disponer del juego y de las continuas actualizaciones que se liberen, cuyos parches se descargan cuando están disponibles. De esta manera la última versión del juego se puede encontrar online y descargar elementos como los siguientes:

Nuevos circuitos.

Nuevos coches como modelos de Ford Fiesta, Volkswagen, Ferrari, Porsche…

Nuevas animaciones.

Nuevas licencias.

El juego se puede conseguir en Steam y por ponerle alguna pega (la verdad, no se le pueden poner muchas), decir que no está en español, únicamente en inglés. Pero vaya, no es que eso nos vaya a frenar ahora para disfrutar de un gran juego de carreras para PC como es este.