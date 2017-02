Aunque hace ya tiempo que se han ido al traste algunos servicios de descarga directa como el célebre Megaupload o HotFile y los navegadores cada vez incorporan mejores sistemas para gestionar las descargas directas, esto no ha significado que hayan dejado de ser útiles programas para administrar el proceso de bajada de cualquiera de los archivos que obtenemos de Internet. Entre los más populares tenemos JDownloader, uno de los más útiles y cómodos para el usuario.

Gestor de descargas todoterreno

Desde su versión 1 éste ha sido uno de los programas preferidos por los usuarios, entre otras cosas porque se trata de un software de código abierto mantenido por una gran comunidad de usuarios. Es precisamente esta condición la que le ha hecho implementar multitud de funciones demandadas por estos respondiendo así a las necesidades de cualquiera de nosotros a la hora de bajar archivos de Internet.

Este es un programa compatible con cualquier servicio de hospedaje o alojamiento web. Es decir, que puedes utilizarlo tanto con links de Mega o Rapidshare como con Dropbox o Google Drive. Y no te preocupes si son servicios Premium ya que si eres usuario registrado de ellos soporta el login para que descargues sin ningún tipo de limitación.

Sin lugar a dudas el gestor de descargas más completo que puedes encontrar.

Características principales

El manejo de JDownloader es sencillo. Tras la instalación basta con realizar una simple actualización para poder utilizarlo. Añade los enlaces al "Capturador de Enlaces", verifica su disponibilidad y marca los archivos que desees añadir a la lista de "Descargas". No olvides aceptar los "TOS" del servicio.

Estas son algunas funciones que debes conocer de JDownloader:

Controla el progreso de la descarga con funciones start , stop y pause .

, y . Establece un ancho de banda determinado.

Extrae archivos comprimidos automáticamente.

Baja ficheros desde cualquier servidor de descarga directa .

. Capaz de descargar archivos desde YouTube y otro tipo de ubicaciones.

Captura de forma automática los enlaces copiados al portapapeles.

Prioriza las descargas según tus necesidades.

Válido para usuarios que disponen de cuentas Premium o gratuitas.

o gratuitas. Compatible con plug-ins que mejoran sus opciones .

. Posibilidad de limitar el número máximo de descargas simultáneas y el límite de velocidad de descarga.

Descarga ficheros sin necesidad de introducir captchas .

. Soporte para importar ficheros contenedores en formato DLC, CCF o RSFD.

Y aunque sí existen versiones para otras plataformas como Linux en distribuciones Ubuntu y Mac todavía tendremos que esperar a ver la de Android. No obstante sí es cierto que en este sistema operativo para smartphones y tablets disponemos de un APK que podemos utilizar como cliente remoto ya que MyJDownloader Remote Official es la app oficial para administrar nuestras descargas en PC Windows a distancia y que también es gratis.