La descarga de vídeos de YouTube y otros portales está a la orden del día. Lo cierto es que aunque la web nos ofrece la comodidad de no tener que preocuparnos por el espacio de almacenamiento, sí es cierto que cuando un vídeo está online no tenemos control sobre él: puede ser quitado sin previo aviso o, simplemente, si nos quedamos sin conexión no podemos verlo.

Existen por tanto decenas de apps y servicios online para descargarlos y uno de ellos es el reputado KeepVid, del que traemos su versión Pro de escritorio después de haber podido probar su webapp y el APK para smartphones y tablets Android.

¿Cómo usarlo y descargar música y vídeos?

Si has usado antes su versión en línea o simplemente has probado otras apps del estilo, sabes de sobra cómo manejarte con él. Sólo tienes que añadir la URL a su caja de búsqueda o hacer clic en el botón que aparece en el navegador. Seleccionas formato y calidad del archivo y ya está, en segundos el vídeo estará en la carpeta que hayas designado en tu disco duro.

Descarga vídeos y convierte su formato.

Lo que ocurre es que éste no es un YouTube downloader sin más. Cuenta con una serie de funciones y características que lo hacen más completo que muchos de sus competidores:

Descarga de vídeo y música de más de 10.000 sitios web.

Descarga de canales y listas de reproducción completas por lotes.

Conversor de formatos: pásalos a MP3 y MP4.

Edita portadas y etiquetas de audio.

Graba música y vídeo online.

Modo turbo.

Descarga subtítulos.

Extensión incorporada para Firefox, Chrome y Internet Explorer.

Aquí encontrarás un enlace a la versión de prueba, que tiene funciones limitadas. No obstante puedes hacerte con la Pro full para disfrutar de todas ellas.

¿Con qué sitios y servicios es compatible?

Veamos, si tengo una versión en la web que también me permite bajar vídeos sin pagar, ¿por qué debería renunciar a la que es gratis y comprar la de pago? Básicamente porque guarda compatibilidad con miles, literalmente, de webs mientras que el servicio gratuito sólo se queda en 28. Estas son algunas de las que encontrarás: YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, BBC, NBC, Yahoo, ESPN, SoundCloud, Vevo, MTV… y así hasta 10.000. ¿Podrás descargar vídeos de sitios web para adultos? Compruébalo tú mismo…