Rootear un terminal Android puede ser muy sencillo si contamos con la herramienta adecuada. Por ejemplo si utilizamos KingRoot PC, una herramienta que nos permitirá hacerlo con tan sólo conectar el smartphone o la tablet al ordenador mediante un cable USB.

Un sencillo programa para hacer root en dispositivos Android.

¿Cómo usar KingRoot?

Para usar el programa sigue el siguiente procedimiento:

Paso 1: activas el modo USB debug del dispositivo. Paso 2: lo conectas mediante el cable al ordenador. Paso 3: pulsas el botón azul que muestra la interfaz del programa.

En poco tiempo tendrás tu terminal rooteado por lo que ya dispondrás de los permisos de superusuario para hacer con él lo que quieras, como por ejemplo eliminar el bloatware.

Eso sí, cuando lo descargues e instales te darás cuenta de que el programa viene completamente en chino, ni siquiera en inglés. Pero no, no es un problema puesto que la interfaz es tan sencilla y clara que no tendrás inconveniente en utilizarlo. Sólo necesitas saber que el botón azul lanza el proceso de rooteo del terminal y que en la interfaz se te indicará en qué momento del proceso se encuentra.

¿Cuáles son las ventajas de rootear un Android?

Son varias las que puedes obtener, pero cabría destacar las siguientes: