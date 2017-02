En la época en la que vivimos en la que tenemos a nuestra disposición tantísimos contenidos multimedia, tanto online vía streaming como descargables a través de redes P2P, incluyendo películas, series, vídeos, fotos, canciones, álbumes, playlists o podcasts, es prácticamente indispensable contar con un centro multimedia o media center para gestionar y organizar de manera más eficiente todos esos contenidos.

El centro multimedia definitivo para tus pelis y series.

Y uno de los mejores programas que encontrarás actualmente para administrar todos esos vídeos y audios es el software de código libre Kodi, anteriormente conocido como XBMC o Xbox Media Center, que acaba de actualizarse con una nueva versión estable que recibe el nombre en clave de Krypton. Una actualización que ya está disponible para todas las plataformas en las que se puede instalar este centro multimedia, incluyendo Windows, macOS, Linux, iOS, Android y Smart TV.

Las principales diferencias con Kodi 16.1 Jarvis

Este Kodi - XBMC 17 Krypton trae consigo un montón de novedades y mejoras respecto a la versión anterior, que los fans de este media center a buen seguro sabrán cómo exprimirlo al máximo, aunque la principal tiene que ver con la interfaz y su renovado aspecto.

Nuevo skin para versiones de escritorio y televisiones que recibe el nombre de Estuary y otro adaptado a dispositivos táctiles llamado Estouchy.

Nuevo motor de vídeo que incluye mejoras en la estabilidad, frecuencia de refresco, sincronización y decodificación de vídeo.

Compatibilidad con más protocolos en streaming incluyendo RTMP, MPEG-DASH, SmoothStream y NXMSL.

Cambios a la biblioteca musical que implican un nuevo método de gestionar tags y mayor velocidad para colecciones enormes.

Mejoras para el visionado de televisión en directo y el PVR, ya que se incorporan 15 add-ons nuevos y widgets para acceder rápidamente a los últimos canales vistas y las últimas grabaciones.

¿Cómo funciona Kodi TV?

Lo primero que debes saber es que por defecto, este programa multimedia no incluye ningún tipo de contenido sino que es el propio usuario, mediante sus descargas, los archivos locales que tenga en su disco duro o los servicios de streaming que emplea, el que añade los vídeos, la música y las imágenes a la interfaz de Kodi.

Además de añadir su propio contenido, el usuario puede instalar add-ons o plug-ins de terceros, algo parecido a cómo funciona Stremio, para hacerse con contenidos disponibles públicamente en diferentes webs de Internet. Como funciones y características adicionales podemos citar:

Sistema de etiquetado de archivos.

Reproducción de archivos de audio y vídeo con funciones avanzadas.

Soporte para los principales formatos de vídeo.

Navegación entre archivos.

Descarga de carátulas, metadatos y sinopsis.

Librería para programas de televisión con posibilidad de ser organizada según distintos criterios.

Visor con distintas vistas de imágenes.

Grabación en directo de televisión.

Soporte para extensiones.

Personalización con skins.

Posibilidad de ser controlado de manera remota.

¿Cuál es mejor? ¿Kodi o XMBC?

Hombre, pues esta pregunta no tiene mucho sentido a estas alturas. Kodi es la evolución de XBMC que ya no existe como tal. Así que si te estás preguntando si debes descargar uno u otro programa está claro que la respuesta debe ser Kodi, ya que cualquier instalador de XBMC estará completamente obsoleto y no te ofrecerá todas las ventajas y bondades del mejor media center del mercado.

Otra cosa muy diferente es preguntarse si es mejor que Plex, su gran rival en estos momentos y otra escisión de Xbox Media Center. Y como siempre la respuesta depende del uso que quieres darle a uno u otro sistema. A bote pronto, la gran diferencia entre ambos programas y que puede influir en tu decisión es que Plex es un sistema cliente-servidor con una base de datos centralizada en el Plex Media Server, mientras que Kodi es un reproductor con una base de datos propia que no es compartida con otros dispositivos. A partir de ahí, y dependiendo de tus necesidades, te tocará elegir.