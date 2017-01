Con el furor que está causando Super Mario Run en plataformas móviles como iPhone y Android, es buen momento para recordar algunas de las versiones más retro del juego de plataformas protagonizado por Mario. Por ello, hoy os traemos Mario XP, un fangame desarrollado en 2001 por CnC Darks, que nos ofrece nuevas aventuras protagonizadas por el fontanero más famoso del mundo de los videojuegos.

Super Mario en una versión reducida de 8 niveles

Como en todos los juegos de Super Mario, tendremos que recorrer múltiples niveles recogiendo monedas, derrotando a enemigos, descubriendo champiñones y descendiendo por tuberías verdes en pos de rescatar a nuestra amada Princesa Peach de las garras del temible Bowser. No, aquí no encontrarás toad que coleccionar, ni un modo endless runner y tampoco podrás construir un Reino Champiñón a tu gusto. Se trata de una variante mucho más clásica del juego. Más clásica y más corta, porque sólo cuenta con 8 mundos o niveles (cada uno con su jefe final o boss correspondiente), que serán suficientes para recordarte uno de los juegos favoritos de tu juventud.

Una versión muy retro del clásico Mario Bros.

Bueno, pero no clásica del todo ya que también nos ofrece unas cuantas sorpresas a lo largo del juego. Eso sí, no queremos hacer ningún tipo de spoiler (¡ojo a los guiños a Castlevania!) así que más vale que te descargue e instales este juego gratuito de Mario que no tiene nada que ver con las versiones lanzadas por Nintendo. Tampoco te dejes engañar por su nombre, no sólo corre sobre Windows XP, sino que es capaz de ejecutarse hasta en las versiones más modernas del sistema operativo de Microsoft, incluyendo Windows 10.