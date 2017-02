Lamentablemente, no todas las operaciones matemáticas se pueden realizar de cabeza, contando con los dedos de la mano o recurriendo de una simple calculadora, ni siquiera una científica. Para cálculos más complejos hay que echar mano de herramientas de software matemático como es el caso de este MATLAB, uno de los programas científicos más utilizados en el mundo por estudiantes e ingenieros.

Pero si has llegado hasta aquí con la intención de buscar cómo descargártelo a tu PC, seguramente ya sepas de qué va el asunto. De hecho, apostaría a que eres un universitario cursando alguna ingeniería del estilo de teleco, aeronáutica o industriales, quizás de la UPM, la UPC o tal vez la UPV que ya conoce de sobra las bondades de este programa propiedad de Mathworks. Y también lo insufrible que puede llegar a ser con su propio lenguaje de programación interpretado y sus instrucciones function, array, plot, axis, if o for, por nombrar algunas, ligeramente diferentes a la sintaxis de C o Java a la que pudieras estar acostumbrado antes.

El programa matemático más completo del mercado.

Porque, seamos francos, este programa no es para cualquier usuario y hacerse con su instalador online no es recomendable a menos que de verdad necesites un software matemático muy avanzado, capaz de trabajar con vectores, matrices, funciones programadas y comandos que deberás aprender desde cero. Ya sé que no lo estoy pintando demasiado bien, pero su curva de aprendizaje es bastante pronunciada. Eso sí, si necesitas ayuda para usarlo, encontrar multitud de guías y tutoriales online, e incluso la propia instrucción help te puede sacar de más de un apuro.

Características principales

Gran cantidad de herramientas para explorar, diseñar y resolver toda clase de problemas matemáticos.

Incluye todo tipo de funciones dedicadas al álgebra lineal, la estadística o la optimización e integración numérica.

Lleva a cabo operaciones matemáticas con grandes volúmenes de datos y vuelca todos los resultados en vectores o matrices: integrales, derivadas, trigonometría, etc.

Posibilidad de programar tus propias funciones matemáticas y llamarlas desde otros programas.

Amplio catálogo de librerías y funciones matemáticas a tu disposición.

Crea toda clase de interfaces gráficas de usuario de forma personalizada gracias a las herramientas incluidas.

Simula sistemas dinámicos mediante bloques gracias a la librería SimuLink.

Multitud de toolboxes o cajas de herramientas que amplían las funciones del módulo principal.

Programa multiplataforma que funciona tanto en Windows como macOS y distribuciones Linux.

Posibilidad de ajustar y modificar diferentes parámetros tales como el número de decimales a mostrar en los resultados de las operaciones.

Aplicaciones propias para la adquisición de imágenes, análisis de señales o distribuciones estadísticas.

Obtén gráficos 2D y 3D con facilidad.

¿Dónde puedo descargar MATLAB gratis?

Si has llegado hasta aquí porque quieres descargarte gratis una versión de este programa para estudiar cálculo numérico, álgebra matricial o análisis vectorial desde tu casa o en la biblioteca con tu portátil, posiblemente ya sepas que no es posible hacerse con este software sin pagar, y aquí no iba a ser menos. Tendrás que conformarte con usar el programa en los laboratorios informáticos de tu universidad o echar mano de una versión de prueba para estudiantes que te dará acceso limitado a las funciones del programa. Dependiendo del nivel de profundidad con el que pensabas explotar la aplicación, te puede ser útil la demo o no.

Pero, en todo caso, ¿cuál es el MATLAB más nuevo o reciente que te puedes descargar?, ¿cuántas versiones hay? Pues bien, ahora mismo este programa va por la edición R2016b lanzada en septiembre de 2016, pero no sería de extrañar que pronto tengamos una versión 2017 ya que desde que Cleve Moler lanzara la primera edición en 1984 ha habido actualizaciones periódicas prácticamente todos los años. Uno se siente viejo pensando que la primera versión que utilizó fue la 6.5 lanzada en 2002.

¿Cuál es mejor? ¿MATLAB, Mathemetica, SciLab, Maple o LabView?

Como suele ocurrir con cualquier programa informático, comparar aplicaciones similares para dictaminar cuál es mejor no resulta nada fácil y depende principalmente del uso que le vamos a dar y nuestras necesidades. Todos los programas mencionados, además de otros como Derive u Octave, son muy buenos en el campo de las matemáticas pero, sin desmerecer a las demás, si sabes cómo utilizarlo MATLAB es posiblemente el mejor software en este sector.