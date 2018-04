Es muy sencillo crear impresionantes montajes de vídeo hoy en día. Con cualquier PC normalito y buen software tienes suficiente. Porque tu colección de vídeo no debe ser un problema: todos nos vamos de viaje, acudimos a las bodas de oro de la suegra o celebramos los goles de nuestros hijos en los partidillos domingueros con la cámara de un móvil grabando, no hablamos ya si tienes una réflex o cámara de vídeo dedicada. Bueno, pues debes saber que los brutos son imprescindibles pero la magia está en la edición posterior y en su procesado. Porque admitamos que un vídeo perdido en una tarjeta SD no tiene nada de emocionante.

Curva de aprendizaje mínima: en 20 minutos dominarás el programa.

Movavi Video Editor es una completísima herramienta de edición de vídeos, por lo que puedes crear tus propias películas. Importa tus grabaciones, aprovecha todas las herramientas de edición y genera finalmente una película en condiciones para subirla a redes sociales, con YouTube como principal destino.

Características

Tutorial inicial para hacerte rápidamente con todos los conceptos.

Interfaz sencilla y simplificada con opciones comprensibles para todo el mundo.

Importa todo tipo de archivos multimedia, ya sean vídeos, fotos o imágenes.

Buena librería de filtros de vídeo.

Variedad de transiciones que usar entre clips.

Posibilidad de añadir textos y stickers a la imagen.

Incluye una función de estabilización de vídeos por si te ha dado tembleque al grabar.

Compatible con el uso de Chromas.

Creación automática de vídeos

Es una de las últimas funciones añadidas y una de las más interesantes. Cuando tienes metrajes kilométricos de grabaciones se pierde mucho tiempo buscando y seleccionando las partes que realmente te interesan. Los chicos de Movavi lo saben y se han sacado de la chistera un modo de edición donde el mismo software selecciona automáticamente los pasajes y realiza el montaje. No pierdas más tiempo de la cuenta, si tu película tampoco tiene como destino Hollywood posiblemente el resultado te sea más que satisfactorio.