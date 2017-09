Hay multitud de software de edición de vídeo disponible en Internet. Muchos de ellos están dirigidos a los usuarios domésticos, mientras que otros apuntan a un público mucho más profesional. Ejemplos de las dos cosas serían, por ejemplo, las alternativas a Windows Movie Maker que plagan la red en el caso de los usuarios corrientes y molientes, y Adobe Premiere en el caso de quienes se dedican al audiovisual. Movie Edit Pro Plus está entre los dos mundos.

Este programa desarrollado por Magix (que también nos ha dejado software orientado a producciones de audio y fotografía a lo largo de los años) cuenta con dos ediciones distintas: una que la propia empresa vende a través de su propia web orientada a entornos de producción audiovisual, y una “Edición Windows Store” más pensada para principiantes. De esta segunda es de la que estamos hablando aquí.

Opciones avanzadas de edición... pasando por caja

Si descargas este programa tendrás siete días de prueba gratis, tras los cuales tendrás que introducir un número de serie (que sólo se consigue comprando el software) para seguir utilizándolo. El precio de la licencia está actualmente en 89,99 euros, bastante asequible teniendo en cuenta lo que suelen costar productos como este que estén bien terminados y que cuenten con amplias capacidades.

Y es que Movie Edit Pro Plus cuenta con un amplio abanico de funciones y efectos con los que darle un nuevo enfoque a tu vídeo. En esencia lo que tenemos es un editor sencillo que nos permite importar y exportar archivos de vídeo, audio e imagen de forma fácil y rápida. Una vez lo hayamos hecho, el programa nos ofrece toda una suerte de efectos de vídeo y audio con los que poder dar forma a nuestra película particular. La duración de estos vídeos está limitada a tres minutos durante el período de prueba, y no existe límite si se compra la versión completa.

Vive tus vídeos en una nueva dimensión.

Se trata de una solución para todo el mundo, pero semiprofesional. El programa cuenta con un editor completo e intuitivo donde es muy fácil trabajar con el material, si bien quizá la forma de colocar los efectos tiene una curva de aprendizaje algo más elevada. No obstante, pone a tu disposición una serie de plantillas por si necesitas ideas o inspiración para tus películas.