Aunque ya no se lleve demasiado aquello de descargar canciones y vídeos al ordenador para poder disfrutar de estos contenidos multimedia sin conexión a Internet, sobre todo gracias a servicios de streaming online como YouTube, Spotify y, en menor medida, Netflix, hay quien sigue empeñado en bajar música y vídeos musicales a su PC. Para ello es especialmente útil contar con un programa como MP3 Rocket que accede a la plataforma de vídeos de Google para descargar sus contenidos a nuestro disco duro, ya sea directamente en su formato original, o previa conversión a MP3.

La forma más sencilla de descargar desde YouTube.

Pero este programa no siempre ha sido un descargador de audio y vídeo, sino que ha tenido que reinventarse con el tiempo. Nació en 2005 como un cliente P2P de la red Gnutella, al más puro estilo LimeWire, FrostWire o BitTorrent, pero desde 2011 es un auténtico youtube downloader de código libre y totalmente gratuito. Eso sí, también existe un MP3 Rocket Pro de pago con el que tendremos acceso a velocidades de descarga mayores si no nos gustan las esperas, pasando de 256 Kb/s a 320 Kb/s.

¿Qué incluye este descargador de YouTube?

Vale que sus dos funciones principales sean bajar audio y vídeo a nuestro PC, pero las características de este programa para Windows, aunque también disponible para macOS, van mucho más allá. De hecho, su versión 7.4.1 nos ofrece una serie de opciones que lo convierten en un software muy completo:

Descarga canciones en formato MP3 o reprodúcelas directamente en el reproductor integrado.

Bajar o visualizar vídeos alojados en YouTube con buscador integrado.

Busca contenidos libres de derechos o con licencia Creative Commons mediante Jamendo.

mediante Jamendo. Acceso a una biblioteca local con todos tus archivos multimedia descargados.

Conversión de formato de audio y vídeo para que los archivos sean compatibles con cualquier dispositivo: MP4, AVI, FLV, WAV, etc.

Posibilidad de crear tonos de llamada a partir de los MP3 descargados.

TV online y en directo a través de su integración con Crackle.

Miles de emisoras de radio online organizadas por estilos musicales y países.

Cientos de minijuegos clásicos que podrás disfrutar en línea como títulos de bubble shooter o billar.

¿Cómo descargar MP3 Rocket gratis y en español?

Como ya hemos comentado antes descargar este programa gratis no es ningún problema porque por defecto lo es. Sólo tendrás que acceder a su página oficial a través de nuestro botón de descarga y bajar el instalador online a tu PC. Al comenzar la instalación podrás comprobar que la aplicación está disponible tanto en español como en multitud de idiomas, aunque si no fuera así tampoco tendrías ningún problema en usarla. Eso sí, a veces sus usuarios se quejan de que no funciona. Eso no es cierto, funciona perfectamente, el problema es que tu antivirus quizás lo detecte como un programa maligno y elimine el ejecutable, cancelando el proceso de instalación.