Si te apasionan los coches, la velocidad y la ciudad, Need for Speed Most Wanted es tu videojuego. En esta entrega de Need for Speed, podrás conducir los mejores coches en la ciudad donde se realizan más carreras ilegales perseguido por la policía. Además, también podrás tunear tu vehículo y crear el coche de tus sueños para circular por la ciudad a toda velocidad. Coge el volante y empieza a descargar Need for Speed Most Wanted gratis.

Conduce para ser el mejor

En Need for Speed Most Wanted tendrás que conseguir ser el conductor más respetado y a la vez más buscado, apareciendo en los primeros puestos del ranking Blacklist. Escapa de la policía y supera a tus contrincantes en 68 apasionantes carreras, pudiendo elegir entre más de 20 coches que podrás modificar a tu gusto.

Conviértete en el conductor más famoso y escurridizo de las calles.

Tus objetivos principales

En Need for Speed Most Wanted tendrás que conseguir:

Dominar el arte de la evasión estratégica de la policía.

de la policía. Ganarte la reputación en la calle para subir en la Blacklist .

. Personalizar la apariencia de tu coche para conseguir los mejores resultados.

Consigue ser el mejor al volante y no dudes en descargar NFS Most Wanted gratis.