Mucho ha llovido ya desde la primera entrega de Need For Speed allá por 1994, un juego que salió para la difunta videoconsola 3DO y además de para PC, siendo uno de los primeros videojuegos en exigir un procesador Pentium para disfrutar de él en todo su esplendor.

Ya en 2017 y 23 años después la serie de videojuegos que inauguró The Need For Speed continúa en un perfecto estado de salud y vuelve a coronarse con NFS Payback, un año más, como uno de los mejores juegos de carreras de coches del mundo, tanto en PC como en PS4 y Xbox.

No es sólo un juego de carreras: es también una aventura

Hace tiempo que los NFS dejaron de ser únicamente simuladores de carreras de coches. Lo vimos en Underground 1 y 2, Rivals o en Most Wanted, donde nos encontramos con un argumento que da sentido a las competiciones ilegales en las que tomamos parte, e incluso con una película protagonizada por Aaron Paul (Jesse Pinkman en Breaking Bad).

Y como no puede ser de otra manera, Need For Speed Payback vuelve con un argumento digno de película de acción y en la que como protagonista te vuelves a unir a tu banda en una historia de venganza. Por supuesto, venganza que vas a tratar de llevar a cabo al volante de tu coche y en un mundo abierto digno de cualquier GTA.

Entre los coches de NFS Payback hay algunos de los más espectaculares del mundo.

Ya sabes que vuelves a tener los mejores gráficos y escenas cinemáticas con actores reales, pero eso a ti te da igual. A ti sólo te interesan los coches que vas a poder conducir: Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette, BMW M5, Ford Mustang, Volkswagen Golf GTI, Nissan 260Z, Ford F-150, BMW X6, Lamborghini Aventador…

Características principales

Juego de carreras presentado a modo de mezcla entre simulador, acción y aventura .

. Distintos tipos de coches según en qué vayas a competir : carreras, todoterreno, derrapes, aceleración y escape.

: carreras, todoterreno, derrapes, aceleración y escape. Sólido argumento con escenas cinemáticas interpretadas por actores reales.

Posibilidad de crear un supercoche con piezas procedentes de otros vehículos.

Mundo abierto que recorrer libremente .

. Persecuciones policiales.

Por supuesto: posibilidad de personalizar tu coche.

Compite online contra tus amigos y apuesta por la victoria.

En cuanto a los requisitos, prepara un procesador i5 o AMD FX 8350, 8 GB de memoria RAM, 30 GB de disco duro y una tarjeta AMD Radeon RX 480 con 4 GB o una NVIDIA GFORCE con 6 GB si quieres que funcione a pleno rendimiento.

¿Cuánto cuesta Need For Speed Payback?

Ahora que cuándo sale NFS Payback ya no es una incógnita, te contamos que hay dos ediciones. La estándar que puedes comprar por 60 euros y tiene el juego completo o la Deluxe, que cuesta 20 pavos más pero que tiene un pack con misiones, personalizaciones exclusivas para el coche y descuentos del 5% y 10% para usar dinero real dentro del juego.