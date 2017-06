Uno de los juegos más exitosos de los últimos años, como ya sabes, es Minecraft. Este juego tipo sandbox que mezcla conceptos como el de la aventura y la construcción comenzó siendo un juego indie y terminó siendo adquirido por Microsoft por 2.000 millones.

No sabemos si acabará siendo también vendido por un saco de millones, pero desde luego Hello Neighbor ha empezado con buen pie. Este juego de stealth horror está siendo un éxito de críticas y no hay más que leer opiniones de sus usuarios, que lo descargan masivamente para PC y buscan a la desesperada versiones para PS4, Android (aunque existe un apócrifo Hello Dog of Neighbor) y iPhone.

El mod de Hello Neighbor para Minecraft

Pues mientras eso sucede (o no), podemos mezclar ambos juegos mencionados en uno solo, porque eso es lo que permite hacer NeighborCraft Mod, un mod para Minecraft con el que puedes añadirle elementos que aparecen en Hello Neighbor. Los responsables del proyecto son 9minecraft.net, que han desarrollado otros mods y librerías para el juego de Mojang.

El mod, que lo puedes descargar gratis, lo que hace es caracterizar algunos elementos del juego. Por ejemplo a tu personaje puede añadirle unos prismáticos, un martillo, un rifle, la famosa llave roja (también la llave azul y la llave dorada), un imán… Es más, puedes transformar a tu personaje en el propio vecino o en su sombra.

Pixela a tu horripilante vecino y ponlo a craftear.

Algunos de los bloques también adquieren las formas de este juego, por lo que quién sabe si puedes acabar construyendo la propia casa de tu inquietante vecino dentro de tu mundo.

Sobre cómo funciona y cómo instalarlo pues es obvio que necesitarás el juego completo de Minecraft. Al mismo tiempo un cargador de mods como Minecraft Forge y las librerías CubicCore.