Los más viejos y nostálgicos del lugar recordarán con cariño la época de esplendor de los discos ópticos. Primero los CDs, luego los DVDs y, por último, los Blu-rays se convirtieron en el formato de almacenamiento preferido de toda una generación que aún desconocía las bondades del los memorias USB, los discos duros portátiles o el almacenamiento en la nube.

Era la época de descargar películas y música del eMule y otras aplicaciones P2P similares y luego pasar todos esos contenidos multimedia a nuestros colegas en discos que comprábamos en tarrinas de 10, 25 o incluso 50. Y el programa por excelencia para grabar esos discos ópticos era sin duda el Nero, cuyo nombre se inspira en aquel emperador romano al que también le iba aquello de quemar cosas.

La versión 8 de la suite de grabación por excelencia.

Ya han pasado muchos años desde aquel entonces y los discos ópticos ya no se llevan. ¿O acaso os acordáis de la última vez que grabasteis un CD? Pero eso no significa que Nero haya muerto ni muchísimo menos. Ha sabido renovarse y adaptarse a los tiempos modernos; ya no está en la cresta de la ola como antaño con su Burning ROM, pero sigue ofreciendo a los usuarios un conjunto de herramientas muy útiles para trabajar con discos ópticos y archivos multimedia, tal y como demuestra este Nero 8, considerado por muchos como el mejor Nero de todos.

Características principales

Al descargar esta versión de Nero a nuestro PC Windows, podremos instalar en nuestro ordenador un conjunto de módulos que nos permiten, entre otras cosas, acceder a las siguientes funciones y características:

Copiar y grabar discos de audio (incluyendo Jukebox y audio libros), vídeo y datos.

Editar fotos y crear pases de diapositivas.

Convertir archivos de audio, mezclar pistas, editar y grabar sonidos y crear carátulas de discos.

Crear, editar y capturar vídeo.

Reproducir audio, pases de diapositivas, vídeos y visualizar fotografías.

Compatibilizar la aplicación con nuestra Smart TV para administrar todos nuestros archivos multimedia directamente desde la tele.

Realizar, programar y restaurar copias de seguridad y crear discos de recuperación.

Entre los módulos citados anteriormente, descargables con la versión full en español del programa, cabe destacar los siguientes:

Nero StartSmart : el panel de control central mediante el cual podremos acceder al resto de herramientas de la suite.

Nero Burning ROM: probablemente la utilidad más conocida que nos permite grabar cómodamente cualquier disco óptico.

Nero Express: una versión reducida de Burning ROM con el que podemos quemar discos rápidamente pero con menos opciones.

Nero Home: utilidad para la administración de los archivos multimedia.

Nero Vision: programa para la captura de vídeo mediante dispositivos de grabación conectados a nuestro ordenador.

Nero BackItUp: utilidad para crear copias de seguridad del material multimedia.

Nero WaveEditor: nos permite editar, mejorar y grabar archivos de audio.

Nero SoundTrax: utilidad de DJ para la remezcla de música y pistas de audio.

Nero CoverDesigner: herramienta para crear carátulas de discos.

Nero ShowTime: un potente y versátil reproductor multimedia.

Nero PhotoSnap: un sencillo editor de imágenes.

Nero Recode: para convertir formatos y recodificar y compilar DVDs.

: para convertir formatos y recodificar y compilar DVDs. Nero Rescue Agent: la herramienta de recuperación y restauración de Nero.

¿Cómo descargar, instalar y activar Nero 8?

Descargar este programa es tan sencillo como pinchar en nuestro botón de Descargar, que te redirigirá a la web oficial de Nero desde donde podrás bajarte Nero 8 Update Disc. En apenas unos segundos tendrás en tu disco duro el instalador online de algo más de 2 MB y que se encargará de descargar todos los archivos necesarios para la instalación completa de este software. ¿Cuánto pesa el programa una vez instalado? Pues alrededor de 960 MB.

Tras obviar la instalación de diferentes barras de tareas algo molestas, llegará el momento en el que el asistente te pedirá tu nombre de usuario, organización y, lo que es más importante, tu número de serie. Obviamente, nosotros no te podemos proporcionar uno, pero haciendo una búsqueda rápida en Google encontrarás diferentes claves válidas para usar este programa en modo demo o trial. Una vez insertada, elige entre una instalación típica o personalizada, escoge qué extensiones de archivo se vincularán a este software y comienza a disfrutar de tu versión de prueba.