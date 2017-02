Ya sabemos que hay mucho aficionado a penetrar en redes wifi privadas. Hay quien lo hace por ahorrarse sus datos o no pagar su propia factura de Internet, pero hay otros que pueden aprovecharlo incluso para robar datos e información que viaje por ella.

Si sospechas que alguien hace esto con tu red inalámbrica o simplemente quieres ser precavido, NetCut es una herramienta que te ayudará a protegerte. Es capaz de detectar intrusos en una red por IP, dirección física o MAC y nombre del dispositivo.

¿Para qué sirve?

Ahora que ya sabes qué es te contamos qué puedes hacer con él:

Detecta los usuarios que están conectados a tu red .

. Administra toda la red con protocolo ARP.

Activa o desactiva la red cuando lo necesites .

. Función para clonar direcciones.

Establece medidas de seguridad para protegerte de ataques.

Motor de búsqueda para direcciones MAC.

Puedes detectar cualquier dispositivo: Android, iPhone, PC Windows o Linux, videoconsolas Wii, Xbox o PS3 y PS4…

La interfaz de esta versión 2.1.4 no es que esté muy a tono con el aspecto gráfico de Windows 7, 8 o 10. De hecho tampoco lo está demasiado con XP y parece más una interfaz de Windows 95 que otra cosa… no obstante no lo queremos por su belleza sino por las efectivas funciones que nos ofrece para administrar nuestra red wifi y blindarla contra cualquiera que quiera conectarse a ella sin permiso. Eso sí, no podemos negar que todas sus opciones las tenemos a pocos clics de distancia y claramente mostradas.

De este programa se ha lanzado una versión en formato APK para Android que nos permite llevar a cabo funciones similares desde una tablet o smartphone. Eso sí, requiere en ese caso un dispositivo root.