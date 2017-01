El bloc de notas es una de las utilidades más simples y utilizadas en sistemas operativos Windows. Hace su sencillo trabajo de maravilla, lo que no quiere decir que no existan otras alternativas avanzadas. Notepad++ es el sustituto perfecto para el bloc de notas, un editor de texto gratuito y optimizado para desarrolladores y programadores de código.

Los principales lenguajes, en tu mano

La principal baza de Notepad++ es el amplio catálogo de lenguajes de programación con los que es compatible, entre ellos los más utilizados: PHP, C, C++, C#, Java, HTML, XML, Pascal, Python, CSS, JavaScript, Fortran, COBOL, MATLAB, etc.

Características principales de Notepad++

Editor de código fuente multilenguaje de alta velocidad de ejecución y bajo consumo de recursos .

. Desarrollado en C++ utilizando la API de Win32 y STL.

Incluye soporte para el resaltado y plegado de sintaxis y el autocompletado de palabras y funciones .

. Compatible con PCRE.

Graba y ejecuta macros .

. Tabulación automática.

Software respetuoso con el medio ambiente.

Armas de programador

Entre los mejores editores de código fuente sin duda debería estar Notepad++. La interfaz se puede adaptar a las necesidades del usuario, permite trabajar mediante pestañas con varios documentos y ofrece diferentes opciones de visualización, incluso usando zoom. Otras posibilidades incluidas son la codificación de ficheros o la creación de copias de seguridad.

Ya pretendas escribir un sencillo texto o desarrollar aplicaciones avanzadas debes descargar Notepad++ gratis.