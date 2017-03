¿Cómo vas a subir esa foto a la red social de turno sin meterle un filtro o dos? No, hombre, no, no seas soso, añádele una chispa de creatividad. Hoy en día, sacar al "artista" fotográfico que llevamos dentro es bastante fácil a través de las aplicaciones y programas de retoque fotográfico. Painnt - Filtros de Arte Pro es uno de esos programas que ya hubiera querido tener don Diego de Velázquez en tiempos. Bueno, quizá no, era un tipo peculiar...

¡Convierte tus fotos en obras maestras! Elije entre nuestra selección de más de 170 filtros, incluyendo, cómic clásico, moderno, abstracto y mosaicos.

El icono de esta herramienta, con reminiscencias a La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai, ya parece augurar grandes cosas. Y las cumple. Simple, directa y práctica, aunque quizá un poco lenta, Painnt es la herramienta ideal para insertar y modificar filtros artísticos a tus imágenes. No esperes un programa de tratamiento de imágenes o un editor, porque tan solo contiene filtros, pero cumple con lo que promete.

Filtros para todos los gustos

Los más de 170 filtros, que se actualizan periódicamente, vienen divididos por categorías con títulos muy esclarecedores:

Gratuitos del día.

Nuevos.

Clásicos.

Materiales.

Modernos.

Mosaicos.

Naturaleza.

Bocetos.

Psicodélicos.

Una vez dentro de cada filtro podrás variar características básicas (transparencia, brillo, contraste, saturación y tonalidad), la composición del color, los detalles (reducción de ruido, dureza, suavidad y lavado) y el tamaño de pincel. Además, nos permite añadir un cuadrado del tamaño que deseemos para ver el antes y el después de la imagen mientras trabajamos.

La versión gratuita viene acompañada de anuncios y marcas de agua. Por un módico pago a precios populares podrás ocultar ambas cosas, además de desbloquear el modo de alta resolución y más filtros todavía.