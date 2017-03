A estas alturas de la vida, cuando todos andamos pasados de vueltas, que un juego con un diseño tan sencillo y básico llegue significa que el juego tiene que merecer la pena. Paper.io es un juego hecho a partir de diseños geométricos simples (rayas, rectángulos y cuadrados) y cuatro colores primarios. Toda una curiosidad con aire retro que se ha hecho su hueco.

Paper.io es para toda la familia y no requiere conexión a Internet.

¿Cómo jugar?

Paper.io viene a ser una mezcla entre el mítico Snake de los Nokia-ladrillo y el arcade Volfied que Taito lanzó en 1989, pero en una versión mucho, mucho, muuucho más simplificada. El objetivo es conquistar el 100% del territorio, apropiándote de la tierra de nadie, o también quitándosela o matando a los otros jugadores. Con tu cuadradito vas agregando rectángulo a rectángulo del espacio con el recorrido que vas marcando hasta volver a tu casa, con cuidado de no chocarte con los bordes del tablero, aunque puedes "comerte" el espacio reclamado por otro participante.

El punto débil de cada jugador es su cola: si te tocan te han matado y tendrás que volver a empezar. Y te tocará comenzar la partida una y otra vez, porque los juegos son rápidos y, a no ser que seas un hacha, de corta duración. La estrategia es esencial. Y también la paciencia. Hay un hack para conseguir monedas ilimitadas aprovechando un glitch, pero tampoco te serán de mucho uso más allá de comprar avatares, y no es que sea la opción más interesante de este juego.

Después de cada partida se hace un resumen en el que te indican el terreno conquistado, el tiempo que has aguantado jugando, tus puntos, tu mejor puntuación hasta el momento y el número de jugadores a los que les has hecho la trenca y te los has cargado. Hay mogollón de gameplays que puedes ver para conseguir el récord del mundo mundial, pero necesitarás, sobre todo, echarle paciencia y muchas, muchísimas partidas.