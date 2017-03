Los juegos de simulación para PC dan para mucho. Hemos visto desde videojuegos en los que podemos pretender vivir una segunda vida virtual, totalmente diferente a la monótona y aburrida existencia que solemos llevar, hasta juegos en los que simulamos ser conductores de camión o de tren, pilotos de avión, granjeros e incluso una cabra.

Y ahora también podemos jugar a montar nuestro propio ordenador de manera totalmente virtual, sin tener que recurrir a PC Componentes para comprar todas las piezas necesarias: CPU, memoria RAM, tarjeta gráfica, buses, unidades ópticas, discos duros, fuente de alimentación, ventilador, etc. ¿El objetivo de PC Building Simulator? Aprender y demostrar que sabes montarte tu propio PC capaz de correr los juegos más exigentes del momento (Battlefield 1, Hitman, Far Cry Primal, etc.) sin pasarte del presupuesto inicial con el que cuentas.

¿Cómo jugar a montar tu ordenador?

No tiene más misterio. Descargas y descomprimes la carpeta de instalación y a jugar. De momento, el desarrollo del juego está en un estado muy primitivo y sólo puedes acceder a un tutorial para aprender las opciones más básicas de este videojuego, pero la interfaz del mismo deja claro que pronto habrá un modo carrera. No sabemos si con eso se refieren a que nos podremos convertir en un técnico de APP o PCBox y pasarnos la vida reparando y montando ordenadores, pero desde luego que el juego promete.

Modelos 3D de componentes, totalmente realistas.

Una vez ejecutas el tutorial tendrás acceso a todos los componentes disponibles y la cantidad de ellos que podemos usar. Simplemente navega por el menú seleccionando las piezas que vas a utilizar, y luego pincha en las ranuras donde deseas colocarlas para realizar el consiguiente cableado. Enseguida le cogerás el tranquillo aunque no hayas montado un ordenador en tu vida (esto es básicamente un PC Building para dummies), pero no esperes vencer a tu amigo friki que lleva construyéndose sus propios PCs desde los 15 años.