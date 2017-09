No niego que los editores de fotos están muy bien, es genial eso de poder eliminar a gente de tus fotos o eliminar tus imperfecciones. Pero oye, hay gente a la que le gusta cómo salen en sus fotos y no quieren cambiar nada. ¿Puedes utilizar para editar una imagen o grupo de imágenes de manera divertida y simpática sin entrar en retoques fotográficos que no me interesan?

Haz de tus fotos las más divertidas en las redes sociales sólo descargando una única app.

La respuesta a esa pregunta es Pic Collage, disponible para PC desde donde podrás editar tus fotos añadiendo stickers de diferentes temáticas, texto o dibujos a mano alzada sobre la imagen, logrando un estilo similar al que vemos en las Stories de Instagram, con la ventaja de que no estás limitado a editar únicamente fotos verticales.

Además, seguro que te ha pasado ya en más de una ocasión que encuentras la app de edición ideal que tiene lo que necesitas y a la hora de guardar la imagen de ese finde que pasaste con tus amigas aparece en mitad de la imagen una marca de agua enorme que sólo se puede eliminar con la versión de pago. Con Pic Collage puedes estar tranquila que tus fotos estarán sin marcas de agua.

Cómo usar Pic Collage

Lo primero es hacerte con la app, lo cual puedes hacerlo simplemente pulsando en el enlace de descarga que te facilitamos. Una vez dentro, nos encontramos con 3 opciones de edición:

Fotos: Se nos abrirá el explorador de Windows y buscamos las imágenes que queremos reunir en un mismo collage. Una vez las tengamos seleccionadas escogeremos el tipo de organización que queremos y añadimos stickers, texto y todo lo que desees.

Plantilla: Si tu vena creativa está apagada y necesitas inspiración, aquí encontrarás más de 100 plantillas que te servirán de base sobre las que añadir ya tus fotos y los extras que desees.

Forma libre: Aquí es donde podrás hacer lo que te apetezca, tienes un lienzo en blanco sobre el que poder liarte a poner fotos, stickers, texto, dibujar, cambiar el fondo…

Una vez hayas terminado de añadir elementos y poner todo en su sitio, simplemente pulsando en el icono con forma de flechita abajo a la derecha podrás compartir online en las redes sociales tu foto o descargarla en tu PC.